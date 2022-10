Svea Jünemann wird in Beobachtungskader des DKB berufen

„Wir sind Niedersachsen“ – unter diesem Motto vertraten acht B-Jugend-Keglerinnen und -Kegler der Altersklasse U14 das Land beim Deutschlandpokal auf Bohle-Bahnen in Bordesholm. Mit Svea Jünemann sowie Cilja und Anton Holze gehörten drei Talente vom KSV Helmstedt der Niedersachsenauswahl an. Nachdem vor Ort der Peiner Adrian Meier kurz vor Spielbeginn verletzungsbedingt passen musste, waren Peine, Wolfenbüttel, Bremervörde und Gristede (Ammerland) noch jeweils einmal in der Auswahl vertreten.

Jeder der Jugendlichen konnte nur einen Startplatz besetzen – entweder im Einzel, im Doppel oder im Mixed. Das unter anderem von Landesjugendwartin Gabi Beckmann (Peine) betreute Niedersachsen-Team trat in Bordesholm gegen die Auswahlen der Landesverbände Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein an. Zunächst spielten alle Verbände zeitgleich gegeneinander, anschließend traten die besten drei Auswahlen noch einmal in einer Meisterrunde gegeneinander an, während die anderen Teams die weiteren Platzierungen untereinander ausspielten.

Niedersachsen verpasst knapp die Meisterrunde

Mit ihrer Erfahrung vom Training des niedersächsischen Kaders in Peine und Celle behielten die Helmstedter die Ruhe. Svea Jünemann spielte den Einzelpart, Cilja und Anton Holze starteten gemeinsam im Mixed. Letztlich verpassten die durch Meiers Ausfall gehandicapten niedersächsischen Talente dennoch knapp den Einzug in die Meisterrunde und mussten sich mit Platz 6 zufriedengeben. Obwohl sie sich ein besseres Ergebnis versprochen hatten, tat dies der guten Stimmung im Team keinen Abbruch. „Alle haben tollen Zusammenhalt bewiesen, jeder hat den anderen angefeuert“, berichtete Jugendwartin Gabi Beckmann erfreut und ergänzte: „Bei einem verletzungsbedingten Ausfall kann man eben nichts machen.“ Beckmann dankte den Eltern dafür, „dass sie ihre jungen Kegel-Asse regelmäßig zum Kader-Training bringen oder sie sogar hierher begleitet haben“.

Große Ehre für Helmstedterin Svea Jünemann

Zum Abschluss gab es in der Landesauswahl und beim KSV Helmstedt auch noch Anlass zur Freude, als Svea Jünemann die begehrte Berufung in den Beobachtungskader der Jugendnationalmannschaft des DKB erhielt.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de