TSV Germania räumt beim eigenen Kindersportfest kräftig ab

Helmstedt. 185 Nachwuchsathleten nehmen am Wettkampf im Helmstedter Maschstadion teil. Jan Plewka bugsiert sich im Ballwurf an die Landesspitze.

Nicht nur auf der Tartanbahn, sondern auch auf der Tribüne des Maschstadions war beim Kindersportfest des TSV Germania Helmstedt gut was los.

Großer Andrang beim TSV Germania Helmstedt: Insgesamt 185 Leichtathleten aus Helmstedt, Braunschweig, Wolfsburg und weiteren Vereinen aus Niedersachsen nahmen am Sportfest im Maschstadion teil. Die heimischen Nachwuchsathleten räumten dabei kräftig ab.

Die Teilnehmerzahl aus dem vergangenen Jahr (120) wurde deutlich übertroffen. Das stellte die Verantwortlichen vor eine Herausforderung, aber dank der guten Organisation von Christoph Liebe und vieler fleißiger Helfer konnte der Wettkampf in gewohnt guter Qualität durchgeführt werden. Im Wettkampfbüro sorgte Karsten Krause für eine zügige Auswertung der Ergebnisse, so dass am Ende alle Nachwuchssportlerinnen und -sportler eine Urkunde erhielten.

Das Altersspektrum erstreckte sich von 6 bis 15 Jahren, die Teilnehmer starteten in den Disziplinen Sprint, Weitsprung und Ballwurf. Mit vier Siegern war der ausrichtende Verein der TSV Germania Helmstedt am erfolgreichsten, dicht gefolgt vom VfL Lehre und MTV Schöningen (je drei Siege).

Die Nachwuchsathleten zeigten mal wieder beachtliche Leistungen, beispielsweise kam Jan Plewka (Altersklasse M12) vom TSV Germania im Dreikampf auf beachtliche 1260 Punkte. Beim Ballwurf kam er bei gleich zwei Versuchen auf eine Weite von 55,50 Metern. Damit liegt er erneut auf dem ersten Platz der Landesbestenliste. Platz 1 in der Mannschaftswertung der W12 ging an den Velpker SV. Mit insgesamt 4911 Punkten kann der SV auf ein gutes Abschneiden in der Wertung des Braunschweiger Mehrkampfcups hoffen.

Die Helmstedter Sieger:

M15: Andrei Abrudan, TSV Germania Helmstedt, 1288 Punkte;

M14: Toncho Tzolov, TSV Germania Helmstedt, 1313;

M12: Jan Plewka, TSV Germania Helmstedt, 1260;

M10: Johannis Wachsmann, MTV Schöningen, 873;

M9: Henry Berndt, TV Bornum, 805;

M7: David Wolter, SV Esbeck, 590;

M6: Julius Kirchhoff, TSV Lelm, 534;

W15: Zoe Heinsch, MTV Schöningen, 1372;

W14: Nicola Bröger, VfL Lehre, 1228;

W13: Merle Frackowiak, TSV Germania Helmstedt, 1221;

W11: Nora Schrader, VfL Lehre, 1152;

W10: Siri Fromme, VfL Lehre, 957;

W9: Henriette Kanne, MTV Schöningen, 980.

r.

