Halbfinale! FSV Schöningen feiert 4:2-Erfolg gegen Pattensen

Wo die Fußballer der FSV Schöningen in der Oberliga überwintern werden, das werden die kommenden Wochen zeigen. Im Niedersachsenpokal der Amateure, das steht seit Montag fest, überwintern sie als Halbfinalist. Vor 313 Zuschauern im Elmstadion gewannen die Schöninger das Viertelfinale gegen den Ligakonkurrenten TSV Pattensen mit 4:2 (1:1).

Nachdem Co-Trainer Thorsten Kohn den Gegner am Freitagabend beim Ligaspiel in Gifhorn noch mal beobachtet hatte, entschied sich das FSV-Trainergespann kurzfristig für einige Veränderungen in der Startelf. So durfte Sven Poley von Beginn an als rechter Verteidiger ran. „Pattensen hat unheimlich schnelle Spieler auf der Außenbahn“, begründete FSV-Chefcoach Bastian Breves diese Entscheidung.

Frühe Führung für die FSV

Schnell ging auch die FSV in Führung. Noch hatten nicht alle Zuschauer auf der Tribüne Platz genommen, da erzielte Dominik Elsner schon das 1:0. Nach einem „super Ball in die Tiefe“ von Johannes Lutz „habe ich gesehen, dass der Keeper ein Stück aus dem Tor herauskam und zwischen ihm und dem ersten Pfosten genug Platz war, um den Ball da reinzuschieben“, schilderte Elsner später.

Doch anstatt nachzulegen, passten sich die Schöninger dem kargen Niveau des Gegners an und blieben trotz klarem Plus beim Ballbesitz weitgehend harmlos. Pattensens Keeper wurde kaum mal geprüft. Praktisch mit dem ersten gut vorgetragenen Angriff der Gäste – wenn auch unter gütiger Mithilfe der FSV-Abwehr – schloss stattdessen Sören Vespermann auf der Gegenseite ungehindert zum 1:1 ab (20.). Dabei blieb es bis zur Pause, weil auch die weiteren FSV-Angriffe nicht zum Erfolg führten. „Bei uns fehlt manchmal der unbedingte Wille, ein Tor zu machen“, monierte der FSV-Coach dann auch zu Recht.

Evers trifft genau

Kurz nach der Pause hatte dann Gianluca Evers seinen großen Auftritt, als er einen Steilpass gekonnt mitnahm und von der rechten Seite aus zehn Metern zum umjubelten 2:1 (53.) traf. „Ich habe den Ball einfach im vollen Lauf mitgenommen und instinktiv aufs lange Eck gezielt – glücklicherweise hat er gepasst“, beschrieb Evers seinen Treffer.

Doch erneut schlich sich bei der FSV der Schlendrian ein, wieder verpasste sie es nachzulegen – und wieder folgte die Strafe durch den erneuten Ausgleich. Ein langer Ball flog durch den FSV-Strafraum, keiner hatte den am langen Pfosten lauernden Steven Melz auf dem Schirm, der zum 2:2 einköpfte (74.).

Münch als Glücksgriff

Breves brachte Christopher Münch für Dominik Elsner – ein Glücksgriff, wie sich schnell zeigen sollte. Nach einem Konter über rechts schlug Sergej Evljuskin den Ball scharf und flach nach innen, Münch lauerte im 5-Meter-Raum und zauberte das Leder mit der Hacke ins Netz (88.) – ein Tor des Monats. In der Nachspielzeit war es auch Münch, der aufs TSV-Tor zustürmte, den Torwart schon fast ausgespielt hatte, dann aber von den Beinen geholt wurde. Die Folge: Rot gegen Marten Krause, Elfmeter für die FSV – und den verwandelte Nils Bremer zum 4:2-Endstand.

„Es gibt zwar einiges aufzuarbeiten, aber das Wichtigste ist, dass wir eine Runde weiter sind“, resümierte Bastian Breves.

FSV: Nabel – Poley (88. Martinowski), Behling, Niemann (70. Ademeit), Caringi – Evljuskin, Reiche – Elsner (84. Münch), Lutz (90+5 Valley), Hoffie – Evers (70. Bremer).

Tore: 1:0 Elsner (3.), 1:1 Vespermann (20.), 2:1 Evers (53.), 2:2 Melz (74.), 3:2 Münch (88.), 4:2 Bremer (90+2./FE).

Rot: Krause (TSV, 90+1./Notbremse).

Der Niedersachsenpokal der Amateure im Überblick:

Qualifikationsrunde

1. FC Germania Egestorf-Langreder – SV Arminia Hannover 2:0

SV Ippensen – Lüneburger SK Hansa 2:4 n. E.

FSV Schöningen – FT Braunschweig 4:0

Lupo Martini Wolfsburg – MTV Eintracht Celle 1:3

SV Bevern – SV Brigitta-Elwerath Steimbke 13:14 n. E.

VfL Oldenburg – SV Ahlerstedt/Ottendorf 3:0

Achtelfinale

MTV Eintracht Celle – 1. FC Germania Egestorf-Langreder 0:2

Lüneburger SK Hansa – SC Blau-Weiß Papenburg 11:10 n. E.

FSV Schöningen – HSC Hannover 6:1

MTV Gifhorn – SV Ramlingen-Ehlershausen 4:6 n. E.

Rotenburger SV – VfL Oldenburg 5:1

Heeslinger SC – TuS Bersenbrück 0:5

SC Rot-Weiß Volkmarode – TSV Pattensen 3:6 n. E.

SV B-E Steimbke – SC Spelle-Venhaus 2:5

Viertelfinale

SV Ramlingen-Ehlershausen – Germ. Egestorf-Langreder ausgef.

FSV Schöningen – TSV Pattensen 4:2

Lüneburger SK Hansa – SC Spelle-Venhaus 0:5

TuS Bersenbrück – Rotenburger SV 2:0

