Auf die Enttäuschung folgt die Wiedergutmachung

Söllingen. Fußball-Bezirksligist FC Heeseberg leistet sich einen ganz schwachen Auftritt in Sonnenberg, siegt zwei Tage später aber gegen die FT II.

Danny Kaletta (links), den FC-Coach Michael Grahe in Abwesenheit von Alexander Schrader als Stürmer aufbot, leitete mit seinem Treffer Heesebergs Erfolg gegen die FT Braunschweig II um Torwart Bernd Siegersma (rechts) ein.

Sechs Punkte hätten es sein können, weil der FC Heeseberg am Doppelspieltag in der Fußball-Bezirksliga 2 aber nur zu einem Spiel die richtige Einstellung fand, wurden es nur drei Zähler. Immerhin gelang den Blau-Gelben nach einer enttäuschenden Leistung am Samstag die Wiedergutmachung.

TSV Sonnenberg – FC Heeseberg 4:3 (2:3). Tore: 0:1 Naumann (14.), 1:1 Falb (21.), 2:1 T. Voges (29.), 2:2 Harmel (38.), 2:3 Naumann (38.), 3:3 T. Voges (54.), 4:3 P. Thomsen (62.).

„Das war einer der schwächsten Auftritte, die ich seit Langem von meiner Mannschaft gesehen habe“, machte Heesebergs Trainer Michael Grahe deutlich und entschuldigte sich bei den mitgereisten Anhängern. Die Gastgeber hätten zwar „teilweise geschickt gespielt“ und auch Druck ausgeübt. In Normalform, so Grahe, hätte seine Mannschaft dieses Spiel dennoch sicher gewonnen.

„Gar nicht mehr auf dem Platz“

Aber zu dieser Normalform fand der FC eben nicht. „Einstellung und Wille waren überhaupt nicht da“, monierte der Trainer, der nach einem Doppelschlag kurz vor der Pause trotzdem auf einen Sieg hoffen konnte. „In der zweiten Halbzeit waren wir dann aber gar nicht mehr auf dem Platz und mussten froh sein, dass es am Ende nur eine 3:4-Niederlage gab“, so Grahe.

FC Heeseberg – FT Braunschweig II 3:1 (2:0). Tore: 1:0 Kaletta (8.), 2:0 Wikert (21./FE), 3:0 Naumann (71./FE), 3:1 Kärcher (88.).

Am Montag war der FC dagegen sofort voll da. „Man hat gesehen, dass die Jungs eine Reaktion auf den Samstag zeigen wollten“, sagte Grahe. Danny Kaletta, der von seinem Trainer anstelle des verhinderten Alexander Schrader im Sturmzentrum aufgeboten wurde, nutzte direkt die erste gute Gelegenheit, um den FC in Führung zu bringen. An­dre Harmel erlief einen Steilpass gerade noch so, brachte den Ball von kurz vor der Grundlinie ins Zentrum. Braunschweigs Keeper Bernd Siegersma wehrte die Kugel ab, aber Kaletta war zur Stelle (8.).

Auch in der Folge hatte Heeseberg deutlich mehr vom Spiel, wirkte nach vorne aber gelegentlich etwas ungeduldig und gab den Ball einige Male unnötig weg. Weil die FT-Reserve zumeist nur mit langen Bällen agierte – nicht selten war ihr Torwart derjenige, der mit einem langen Schlag die Stürmer einzusetzen versuchte –, wirkte die Partie insgesamt etwas hektisch. Der FC ließ hinten allerdings nichts anbrennen und hatte doch noch einige gute Offensivaktionen.

Wikert erhöht vom Punkt aus

Nachdem Niklas Wikert per Elfmeter auf 2:0 gestellt hatte (21.), verpassten Florian Naumann und Kaletta, der aus acht Metern an Siegersma scheiterte, die frühe Vorentscheidung. Glück hatten die Gäste, als der Unparteiische ein klares Handspiel im Strafraum nicht ahndete (33.). Ausgleichende Gerechtigkeit, fand Grahe, denn „ob man den Elfer, den wir zuvor bekommen hatten, geben muss, weiß ich nicht“, räumte der FC-Trainer ein.

Auch im zweiten Abschnitt änderte sich zunächst wenig am Bild: Mehrfach konnte sich Braunschweigs Torhüter auszeichnen – allein zweimal gegen Harmel –, zudem setzten Erik Mühl und Niklas Gödde Kopfbälle aus kurzer Distanz über beziehungsweise neben das Tor. Als der eingewechselte Fabian Romeike dann von Siegersma gefoult wurde, gelang Naumann vom Punkt aus doch das 3:0 (71.).

Dass den Gästen in der Schlussphase noch der Ehrentreffer gelang, konnte Grahe verkraften. „Wichtig war mir, dass wir uns wieder anders präsentiert haben als am Samstag, gerade kämpferisch.“

