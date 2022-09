Meppens U20 stoppt Barmkes Siegesserie

Im vierten Spiel der Regionalliga Nord gab es den ersten Rückschlag für die Fußballerinnen des TSV Barmke: Der Aufsteiger verlor am Sonntag sein Heimspiel gegen das U20-Team des Erstligisten SV Meppen mit 1:2 (1:0). Nachdem Martina Müller das TSV-Team um Kapitänin Katharina Runge (Foto, re.) in der 44. Minute in Führung gebracht hatte, drehten die insgesamt entschlosseneren Meppenerinnen die Partie durch Tore von Sabrina Evering (li., 61.) und Finja Sasse (72.) noch um. Ein ausführlicher Bericht folgt in unserer morgigen Ausgabe.

jse

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de