6:1 nach 0:1! Lauf der FSV Schöningen hält an

Zwei Serien standen auf dem Spiel – und beide haben weiter Bestand: Die Oberliga-Fußballer der FSV Schöningen setzten sich im Aufsteigerduell gegen den SC BW Papenburg nach einem 0:1-Rückstand noch klar mit 6:1 (3:1) durch und sind damit seit nunmehr sechs Punktspielen ungeschlagen. Die Emsländer dagegen warten seit sechs Partien auf den zweiten Saisonsieg ...

Plan der FSV Schöningen: Von Minute 1 an Feuer machen

„Wir wollen gegen Papenburg unbedingt drei Punkte – und dafür müssen wir von der ersten Minute an Feuer machen. Denn die Gäste werden nach der langen Fahrt noch nicht ganz im Wettkampfmodus sein“, hatte FSV-Coach Bastian Breves vor dem Anpfiff mit Blick auf die fast sechsstündige Anreise der Papenburger gefordert.

Doch zunächst kam alles anders, als von Breves und den gut 200 Zuschauern erwartet: Die Hausherren bemühten sich zwar, konnten aber gegen die gut stehende Abwehr der Blau-Weißen nichts ausrichten. Nach zehn Minuten gab es zumindest den ersten vielversprechenden Angriff über die linke Seite, den Lennert Hoffie abschloss – allerdings weit am BW-Kasten vorbei.

Gäste gehen verdient in Führung

Papenburg versteckte sich keineswegs, wirkte sogar überraschend frisch und drängte plötzlich auf die Führung. Breves sah sich genötigt, lautstarke Anweisungen an sein Team zu geben: „Männer, ihr verteidigt zu sorglos. Bleibt näher am Mann.“ Doch irgendwie schienen das seine Jungs nicht verstanden zu haben, denn kurz darauf klingelte es im FSV-Kasten. Papenburgs Ole Euken konnte ungestört von der rechten Torauslinie den Ball nach innen geben, Sönke Weßling war zur Stelle: das zu diesem Zeitpunkt verdiente 1:0 (23.) für den SC.

Doppelschlag: Sergej Evljuskin und Johannes Lutz bringen FSV in Führung

Doch einmal mehr bewiesen die Speerstädter ihre überragende Moral. Mit einem Doppelschlag innerhalb von nur zwei Minuten drehten sie das Spiel: Johannes Lutz glich per Strafstoß aus (30.), und Sergej Evljuskin nutze eine Vorlage von Daniel Reiche zur Führung (32). Reiche war es auch, der mit einem fulminanten Schuss ins lange Eck den 3:1-Halbzeitstand herstellte. Coach Breves war denn auch zufrieden: „Endlich liegen wir mal zur Halbzeit in Führung.“

Und es sollte noch besser kommen. Die erwartete Gegenoffensive der Gäste blieb aus, die FSV diktierte endgültig das Geschehen. In der 51. Minute zirkelte Gianluca Evers einen Freistoß aus 20 Metern um die Mauer herum ins untere linke Eck zum 4:1. Als Papenburgs Viktor Kroll (60.) nach einem Foul Gelb-Rot sah, war die Partie praktisch entschieden. Die Gäste verlegten sich nun voll auf die Defensive, konnten aber zwei weitere Gegentreffer nicht verhindern. Nach einem Steilpass tauchte der eingewechselte Maximilian Kohl allein vor Keeper Daniel Lass auf und traf zum 5:1 (73.). Kohl war es auch, der nur zwei Minuten später das Leder für Felix Behling auflegte, der mühelos das halbe Dutzend vollmachte.

FSV-Trainer Bastian Breves meinte: „Nach einem 6:1 kann man nicht klagen. Allerdings mussten wir wieder einem Rückstand hinterherlaufen, weil wir manchmal in alte Strickmuster verfallen und uns in der Abwehr nicht konsequent genug verhalten. Da verlassen wir uns zu sehr auf den anderen – getreu dem Motto: Wenn ich ihn nicht aufhalte, dann werden es die anderen schon richten. Das hat in der Landesliga zwar noch funktioniert, aber nicht in der Oberliga.“

FSV: Edelmann – Behling, Goebel, Niemann, Caringi (70. Martinowski) – Evljuskin, Reiche – Elsner (64. Poley), Lutz, Hoffie (62. Kohl) – Evers (62. Münch).

Tore: 0:1 Wessling (23.), 1:1 Lutz (30./FE), 2:1 Evljuskin (32.), 3:1 Reiche (44.), 4:1 Evers (51.), 5:1 Kohl (73.), 6:1 Behling (75.).

Gelb-Rot: Kroll (60./SC BW).

