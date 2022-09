Die SV Lauingen Bornum hat noch eine Rechnung offen

Das Helmstedter Trio in der Fußball-Bezirksliga 2 ist nach sechs Spieltagen insgesamt gut unterwegs. Der FC Türk Gücü führt das Tableau an, der FC Heeseberg und die SV Lauingen Bornum gehören dem breiten Mittelfeld an. Alle drei wollen am Sonntag ihre Ausgangslage aber weiter verbessern.

SV Lauingen Bornum – BSC Acosta II (So., 15 Uhr, in Bornum). Was hilft am besten nach einer derben Niederlage? Ein Sieg im folgenden Spiel. Nach dem 1:6 auf dem winzigen Kunstrasenplatz in Hondelage ist genau das der Plan der SVLB. „Wir haben nach unserer guten Phase zuletzt einen Rückschlag erlitten. Weil nun allmählich die ersten Tendenzen in der Tabelle sichtbar und die Aufgaben danach auch nicht einfacher werden, wäre es schon wichtig, zu Hause Punkte nachzulegen“, umreißt SV-Trainer Marcel Schoolmann die aktuelle Situation seiner Mannschaft.

Derzeit hat sie vier Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, Acosta II nur einen mehr. Beide Teams kennen sich aus der vergangenen Saison, da kassierte „LaBo“ – allerdings personell arg geschwächt – zwei deftige Schlappen gegen den BSC – mit 0:5 auf eigenem Platz und mit 1:7 in Braunschweig. „Wir haben schon noch eine Rechnung offen. Wir haben jetzt wieder eine andere Truppe als damals. Außerdem ist das ,Schreckgespenst’ Tejan Kaba, das uns viele Sorgen bereitet und vier Tore eingeschenkt hat, in Acostas erste Mannschaft aufgerückt“, merkt Schoolmann an.

Er sei zuversichtlich, dass seine Elf direkt in die Erfolgsspur zurückkehren kann, „obwohl wir wissen, dass es eine anspruchsvolle Aufgabe für uns wird und uns mit Dennis Evers, Jasper Reichel und Robin Jaworski drei wichtige Spieler fehlen werden. Das bietet aber auch anderen die Möglichkeit, sich zu empfehlen“, so der SV-Coach.

FC Türk Gücü Helmstedt – SV Teutonia Groß Lafferde (So., 15 Uhr). Erster gegen Letzter – Seriensieger gegen Dauerverlierer: Die Ausgangslage könnte nicht eindeutiger sein, wenn der Spitzenreiter mit weißer Weste auf das punktlose Schlusslicht der Liga trifft. „Das hat alles nichts zu sagen, das Spiel fängt bei 0:0 an. Wir brauchen nicht auf die Tabelle zu schauen“, betont Türk Gücüs Trainer Fatih Özmezarci, der die Pflichtaufgabe mit seinem Team „hochkonzen­triert“ angehen wird.

Er sehe „ein Spiegelbild des letzten Spiels“ auf seine Elf zukommen, sagt Özmezarci, der einmal mehr einen tiefstehenden Gegner erwartet. „Mit einem Unterschied: Diesmal spielen wir bei uns und haben bessere Platzverhältnisse als in Vöhrum“, meint der 46-Jährige. Wie schon beim 5:0-Erfolg bei den Arminen zuletzt geht es für die Helmstedter darum, über das Läuferische und Kämpferische ins Spiel finden. „Wir wollen das Spiel möglichst früh zu unseren Gunsten entscheiden und unseren Zuschauern wieder guten Fußball bieten“, betont der Coach.

Nicht mit dabei sein wird Masirullah Omarkhiel: Der Stürmer weilt in Hamburg bei einer Hochzeit. Mit Mehmet-Ali Tozlu, bei dem im Training die Muskulatur zugemacht hat, und Daniel Pflüger (Leistenbeschwerden) drohen zwei weitere Routiniers auszufallen. Zudem ist fraglich, ob Arne Ruff nach überstandener Krankheit wieder mitwirken kann. „Mal sehen, wie fit er schon ist, was die Kräfte hergeben. Als Personal Trainer kennt Arne seinen Körper ja so gut wie kein anderer“, meint Özmezarci schmunzelnd: „Er wird schon keinen falschen Ehrgeiz an den Tag legen.“

SV Arminia Vechelde – FC Heeseberg (So., 15 Uhr). Seit der 1:3-Auftaktniederlage in Volkmarode ist Heeseberg in der Liga ungeschlagen. Diese Serie will die Mannschaft von Trainer Michael Grahe beim Tabellensechsten weiter ausbauen. Da es zuletzt allerdings auch „nur“ drei Unentschieden hintereinander gab, soll in Vechelde der dritte Saisonsieg her für den FC. „Wir wollen wieder einen ,Dreier’ – Punkt, Aus, Ende!“, lautet Grahes klare Ansage. Dass dies keine einfache Aufgabe wird, weiß er natürlich.

Zum einen gelang seinen Spielern in den bisherigen beiden Auswärtspartien noch kein Sieg, während die Arminia immerhin zwei ihrer drei Heimspiele gewinnen konnte (nur gegen den FC Wenden gab es ein 1:2). Zum anderen sind die Gastgeber eben auch keine Laufkundschaft. Die Elf von Coach Sascha Wiegleb hat ebenfalls keines ihrer letzten fünf Spiele verloren, was auch ihr Selbstvertrauen gestärkt haben dürfte.

Allerdings hat der FC Heeseberg in der Vergangenheit in Vechelde immer gut ausgesehen. Das letzte Aufeinandertreffen, ein Freundschaftsspiel im Februar dieses Jahres, gewann der FC durch Treffer von Marvin Kote und Nico Lübbecke mit 2:1. Sie könnten, anders als Jonas Wolters, Niklas Gödde und Danny Kaletta, auch am Sonntag zum Einsatz kommen. Fraglich ist, ob Patrick Boltz, Tobias Kruschke und Nico Böhm mitwirken können.

„Wir haben in den letzten beiden Spielen eine ordentliche Leistung gebracht und wollen uns jetzt in Vechelde auch mal wieder mit drei Punkten belohnen. Dafür werden wir das Spiel offensiv angehen, ohne dabei aber Kamikaze zu spielen“, betont Grahe.

