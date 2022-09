FC Heeseberg ist doppelt gefordert in weniger als 48 Stunden

Es wird ein hartes Wochenende für die Fußballer des FC Heeseberg. Der Tabellenzehnte der Bezirksliga 2 muss nämlich gleich doppelt ran. Am Freitag (18 Uhr) gastiert der FC zum Nachholspiel beim MTV Hondelage und am Sonntag empfängt er ab 15 Uhr den FC Rautheim.

FC Heeseberg erwartet einen robusten und laufstarken Gegner

Am 1. Spieltag hätte die Partie gegen Hondelage bereits stattfinden sollen, aufgrund der mehr als angespannten Personalsituation bei den Heesebergern wurde das Spiel auf den heutigen Freitag gelegt. FC-Coach Michael Grahe weiß genau, was für ein Gegner sein Team erwarten wird. „Hondelage ist eine sehr robuste und laufstarke Mannschaft, die keinen optimalen Saisonstart hingelegt hat.“ Nach vier Spielen wartet der MTV noch auf einen Sieg, „trotzdem wird Hondelage am Ende der Saison im oberen Tabellendrittel zu finden sein“, ist sich Grahe sicher. Das Kreisduell gegen Lauingen Bornum am vergangenen Samstag beobachtete Hondelages Trainer Rafael Schindzielorz. „Deshalb wird er wissen, wo er den Hebel anzusetzen hat“, so Grahe. „Aber auch wir kennen die Stärken und Schwächen des Gegners.“

Mit FC Rautheim ist ein starker Aufsteiger zu Gast

Keine 48 Stunden nach dem Gastspiel in Hondelage empfängt Heeseberg den Aufsteiger FC Rautheim, der mit zehn Punkten aus fünf Spielen einen ordentlichen Saisonstart vorzuweisen hat. „Eine junge Mannschaft, mit dem ein oder anderen erfahrenen Spieler“, weiß Grahe. Einer dieser erfahrenen Spieler ist Rautheims Stürmer Tim Schmalkoke (6 Saisontore). „Er ist immer für einen Treffer gut, auf ihn müssen wir aufpassen“, warnt Grahe. Über den gelungenen Saisonstart der Rautheimer wundert sich der Heeseberger Trainer nicht, er hält vom Braunschweiger Aufsteiger eine Menge.

Was Grahe vor dem „Doppel-Spieltag“ freut: „Wir treffen auf zwei spielstarke Mannschaften, die offensiv ausgerichtet sind. Das spielt uns in die Karten, denn so ergeben sich Räume für uns.“ Das hat bereits in den beiden Partien gegen Lamme (2:0) und Acosta II (4:2) gut funktioniert. „An diese Leistungen müssen wir anknüpfen“, gibt Grahe vor.

wit

