4:1 gegen Vorsfelde! Türk Gücü steht im Viertelfinale

Klarer Sieg in einer unterhaltsamen Partie: Masirullah Omarkhiel (re.) und der FC Türk Gücü setzten sich gegen den Landesligisten SSV Vorsfelde (li. Melvin Kick) mit 4:1 durch und stehen nun im Viertelfinale des Bezirkspokals.

Die Siegesserie des FC Türk Gücü Helmstedt geht weiter. Im Achtelfinale des Fußball-Bezirkspokal setzten sich die Kreisstädter in einer unterhaltsamen Partie gegen das Landesliga-Spitzenteam SSV Vorsfelde mit 4:1 (2:0) durch und stehen nun im Viertelfinale.

Von der ersten Minute an entwickelte sich ein offenes Spiel. Zwar hielt Türk Gücü sehr gut gegen, dennoch merkte man dem klassenhöheren SSV – der das Landesliga-Topspiel gegen Lengede vor der Brust hat und deshalb rotierte – die reifere Anlage an. Dennoch gelang es den Gästen in der ersten halben Stunde nicht, sich hochkarätige Chancen herauszuspielen.

Bircan bleibt eiskalt

Den ersten Aufreger der Partie gab es in Minute 33: Onur Can Ada eroberte in Mittelfeld den Ball, die Vorsfelder wollen dabei ein Handspiel gesehen haben, die Pfeife des Unparteiischen blieb jedoch stumm. Ada steckte nach dem Ballgewinn auf Torjäger Ilyas Bircan durch, der vor SSV-Keeper Gerrit Güterbock cool blieb, ihn umkurvte und zum 1:0 für die Hausherren einschob (33.).

Vorsfelde wollte jedoch nicht mit einem Rückstand in die Pause und drängt auf den Ausgleich. Die beste Möglichkeit hatten die Eberstädter in Minute 40: Luc Bammel setzte gut nach und eroberte den Ball auf Höhe der Helmstedter Grundlinie, sein Pass auf den ersten Pfosten fand Abdelhakim Jedli, der den Ball jedoch über das Tor beförderte.

Omarkhiel erhöht

Deutlich effizienter ging der FC hingegen mit seinen Chancen um. Nur zwei Minuten später spielte Adrian Goransch einen perfekten Chipball hinter die Abwehr, wieder war Bircan frei durch. Das Duell mit dem Vorsfelder Schlussmann verlor er dieses Mal zwar, doch Masirullah Omarkhiel verwertete den Abpraller zum 2:0 (42.)!

In Durchgang 2 entwickelte sich das Spiel zu einem wahren Bezirkspokal-Krimi: Vorsfelde hatte zunächst die Dreifachchance auf den Anschluss (62.), doch mit vereinten Kräften hielt der FC die Null. Dann war Ilyas Bircan nach einem langen Ball auf dem Weg in Richtung Tor. Doch statt es selbst aus spitzem Winkel zu versuchen, legte er das Leder uneigennützig quer auf Onur Can Ada, der zum 3:0 traf (77.).

Der Landesligist wollte sich nicht geschlagen geben, und er kam auch noch einmal zurück in die Partie: Nach einem vermeintlichen Foul an Kevin Schulze trat Raphael Zimpfer zum Strafstoß an. FC-Keeper Paul Probodziak konnte diesen zwar halten, beim Nachschuss war er allerdings chancenlos (81.).

Tozlu trifft zum Endstand

Mit noch gut zehn Minuten auf der Uhr sollte es eine unterhaltsame Schlussphase werden. Vorsfelde drängte auf den Anschlusstreffer, der FC wehrte sich tapfer. In der Nachspielzeit dann die endgültige Entscheidung: Bircan steckte nach einem Konter den Ball auf Mehmet-Ali Tozlu durch, der das Spielgerät im zweiten Versuch in die Maschen befördert (90.+3) – 4:1 für den FC, der Endstand!

Helmstedts Trainer Fatih Özmezarci war nach dem Achtungserfolg von seinem Team begeistert. „Klasse, Hut ab vor der Mannschaft. Diese Laufbereitschaft, die sie an den Tag gelegt hat, und der Kampf waren unglaublich. Wir standen sehr kompakt und haben nicht viel zugelassen.“

Somit bleibt es dabei, dass Türk Gücü jedes seiner Pflichtspiele gewonnen hat. „Die Erfolge schweißen die Mannschaft einfach noch mehr zusammen“, so Özmezarci.

