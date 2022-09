3:0 – TSV Barmke siegt beim Heimdebüt

Nach dem ersten Regionalliga-Sieg im ersten Spiel haben die Fußballerinnen des TSV Barmke auch bei ihrer Heimpremiere drei Punkte eingefahren. Gegen den Eimsbütteler TV setzte sich der TSV im Duell zweier Aufsteiger souverän und ungefährdet mit 3:0 (1:0) durch. Für die Treffer sorgten Katharina Runge, Leonie Stenzel und Ramona Reichpietsch.

Die Gastgeberinnen hatten schon einen offensiven Start hingelegt. Keine 60 Sekunden waren gespielt, als TSV-Kapitänin Katharina Runge Leonie Stenzel bediente, die an Bente Anna Meißner im Tor der Hamburgerinnen scheiterte. Martina Müller erzielte nach knapp einer Viertelstunde die vermeintliche Führung, die allerdings wegen einer Abseitsposition keine Anerkennung fand (14. Minute). Wenig später scheiterte sie an Meißner (15.). Dann schlug es aber doch im Kasten der Gäste ein. Runge wurde gehalten, kam aber dennoch zum Abschluss und traf per Lupfer aus elf Metern ins lange Eck – das verdiente 1:0 (21.).

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zweiten Treffer verpasst

Die Gäste fanden in der Folge besser in die Partie und kamen zu der einen oder anderen Halbchance. So wurde Barmke etwa für 20 Minuten nicht gefährlich, hätte dann aber kurz vor der Pause noch erhöhen können. Zunächst wollte Müller Meißner umkurven, kam aber nicht an Eimsbüttels Torfrau vorbei. Im Anschluss wurde Johanna Bartel geblockt, Ramona Reichpietsch kam letztlich zum Abschluss, schoss aber am Tor vorbei (44.).

Nach Wiederbeginn kam Müller erneut nicht an Meißner vorbei (47.). Danach war Eimsbüttel, so schien es, endgültig in der Partie angekommen. Die Gäste setzten Barmke früher unter Druck, der TSV agierte hektisch. Trainer Marcel Kirchhoff wirkte unzufrieden, wurde an der Seitenlinie aktiver. Kurz nachdem Stenzel aus wenigen Metern die Kugel nicht richtig getroffen hatte (72.), klingelte es dann aber ein zweites Mal im Kasten des ETV. Die zur Pause eingewechselte Luise Gummert spielte einen Ball in die Tiefe, so dass Stenzel frei vor dem gegnerischen Tor auftauchte – und cool zum 2:0 einschob (74.).

Gummert trifft die Latte

Damit waren die Gastgeberinnen wieder deutlich besser im Spiel. Gummert traf nur Augenblicke nach dem so wichtigen 2:0 aus 18 Metern die Latte, der Nachschuss Müllers landete am Außennetz (77.). Dennoch war zu spüren, dass die Entscheidung gefallen war. Keinerlei Zweifel daran bestand kurz vor dem Ende, als Reichpietsch eine Müller-Flanke zum 3:0 verwertete (87.).

TSV: Burmeister – A. Müller, Peth (46. Gummert), Wohlfahrt, Reckewell – Runge, Spelly (87. Bruns) – Reichpietsch, Stenzel (83. Harmel), Bartel (66. Miszczak) – M. Müller.

Tore: 1:0 Runge (21.), 2:0 Stenzel (74.), 3:0 Reichpietsch (87.).

Kirchhoff vermisst unbedingten Willen

Zwei Spiele, zwei Siege – und doch sah man keinen vor Freude strahlenden Marcel Kirchhoff über den Platz beim Fußball-Regionalligisten TSV Barmke gehen. Denn der Trainer war mit der Leistung seines Teams phasenweise alles andere als einverstanden.

In Durchgang 1 erarbeitete sich sein Team zahlreiche Chancen, traf jedoch nur ein einziges Mal. „Wir lassen den Gegner so am Leben“, meinte Kirchhoff, der den unbedingten Willen vermisste, ein Tor zu erzielen. „Es muss mich ankotzen, wenn ich eine Riesenchance nicht nutze. Wenn man ein oder zwei gute Möglichkeiten liegen lässt, ist es noch okay. Aber nach sieben oder acht muss es mich ärgern. Man muss mit es mit 100 Prozent wollen – und das habe ich heute phasenweise vermisst.“

Bezeichnend dafür war die Riesenchance von Leonie Stenzel, die den Ball beim Stand von 1:0 wenige Meter vor dem gegnerischen Tor nicht über die Linie drücken konnte. „In dem Moment habe ich zu meiner Co-Trainerin Mandy Heidemann gesagt, dass wir bestraft werden, wenn wir solche Chancen zum 2:0 nicht nutzen.“ Doch es kam aus TSV-Sicht anders, denn Stenzel machte es nur wenig später besser und erlöste ihren TSV mit dem Treffer zum 2:0. „Dann war das Spiel durch, aber wir hätten es auch schon vorher beenden können“, meinte Kirchhoff, der dennoch das Positive hervorheben möchte. „Wir haben zu null gespielt und zwei Siege nach zwei Spielen.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de