Schunter baut gegen Wilsche nach der Pause zu stark ab

Fußballerische Feinkost hatte Julien Wossmann, Trainer des Bezirksligisten FC Schunter, vor dem Duell mit dem VfR Wilsche-Neubokel nicht erwartet – und er sollte Recht behalten. In einer umkämpften Partie trennten sich am Ende beide Mannschaften 1:1 (1:0)-unentschieden.

In den ersten 45 Minuten konnte der Aufsteiger an die gute Leistung der Vorwoche (3:1 gegen Lupo Martini II) anknüpfen. Bereits früh traf Maverick Schönfelder für die Gastgeber. „Wir waren zu dem Zeitpunkt die deutlich bessere Mannschaft, hatten wirklich gute Ballbesitzphasen und uns auch Chancen rausgespielt“, erklärte Coach Wossmann. „Wilsche hingegen hatte keine Ideen und kam nicht gefährlich vor unser Tor.“

Der FC verpasste es jedoch, vor dem Seitenwechsel seine Führung weiter auszubauen. In Durchgang 2 hatte die Partie dann eine komplett andere Statik. „Wir haben vollkommen den Faden verloren“, ärgerte sich der FC-Trainer. Die Gäste aus dem Kreis Gifhorn ließen hinten nichts mehr zu und kamen mit langen Bällen immer wieder gefährlich vors FC-Tor.

In Minute 67 kam es, wie es kommen musste. Nach einer Ecke köpfte Jonas Höft zum verdienten Ausgleich ein. In der Folge ging es für Schunter nur noch darum, den einen Punkt über die Zeit zu bringen und sich nicht noch das 1:2 zu fangen. „Am Ende können wir froh sein, dass wir nicht noch ein zweites Gegentor bekommen haben“, fand Wossmann.

Vor der Partie hätte er einen Punkt gegen Wilsche direkt unterschrieben, nach dem Remis sah es hingegen anders aus. „Das Unentschieden ist gerecht, keine Frage. Aber ich trauere schon den beiden anderen Punkten hinterher.“ Die Leistung in Durchgang 2 hat jedoch nicht gepasst, um diese auch unter Dach und Fach zu bringen.

Julien Wossmann weiß allerdings auch, dass mit dem VfR keine Laufkundschaft in Flechtorf zu Gast war. „Wilsche steht nicht umsonst so weit oben in der Tabelle, diese Mannschaft wird für viele andere auch eklig zu bespielen sein.“

Tore: 1:0 Schönfelder (10.), 1:1 Höft (67.).

wit

