Nur 196 Teilnehmer beim Elm-Lappwald-Triathlon

Lufttemperaturen um die 20 Grad Celsius, „angenehme 23,9 Grad“ im Wasser – die Bedingungen waren nahezu perfekt für die 196 Ausdauersportler, die beim 32. Elm-Lappwald-Triathlon an den Start gingen. Start und Ziel war traditionell das Waldbad Birkerteich, als Ausrichter fungierte der TSV Germania Helmstedt.

235 Meldungen hatten vorgelegen, knapp 200 Teilnehmer waren letztlich dabei – eine Zahl, mit der Stephan Seidlich aus dem Organisationsteam nicht zufrieden war. „Wir wünschen uns einfach mehr Teilnehmer. Und wir hatten uns diesmal auch mehr erhofft, weil ja der Triathlon in Wolfsburg weggebrochen ist“, verdeutlichte Seidlich.

Enttäuschung über das Verhalten des Landesverbandes

Ausgeschrieben war die Veranstaltung für bis 450 Starter… „Das ist wohl noch ein bisschen die Corona-Flaute. Wir hatten schon einmal 400 Teilnehmer“, hob der Gastgeber hervor und gab zu bedenken: „Irgendwann musst du überlegen, ob sich so eine Veranstaltung noch rechnet.“ Schließlich komme einiges an Kosten auf den Verein zu. „Acht Kampfrichter reisen an – und schon bist du die ersten 500 Euro los“, zeigte er auf.

Ein Handicap für die Helmstedter war diesmal zudem: Zunächst hatte der Triathlon-Verband Niedersachsen dem TSV Germania die Landesmeisterschaft zugesprochen. „Erst am Dienstag haben wir dann ein offizielles Schreiben bekommen, dass die Landesmeisterschaft nicht in Helmstedt, sondern in Bokeloh stattfindet“, berichtete Seidlich und fand deutliche Worte in Richtung des Verbandes: „Das war eine ganz schlechte Leistung – wir sind darüber enttäuscht.“ Und das waren auch jene zwei Athleten, die eigens wegen der Landestitelkämpfe nach Helmstedt gereist waren und „nur“ einen normalen Triathlon absolvieren konnten.

Sei’s drum! Die Ausdauersportler, die letztlich dabei waren, bereuten ihr Kommen nicht. „Das Feedback der Teilnehmer war extremst positiv. Wir hoffen, dass sich das rumspricht und andere Sportler sagen: In Helmstedt, da muss ich dabei sein“, meinte Seidlich und schob nach: „Wir haben mit dem Waldbad Birkerteich wirklich eine schöne Location.“

Drei Autos werden für Marc Günther zum Hindernis

Und aus organisatorischer Sicht war auch die 32. Auflage nun einmal „eine rundum gelungene Veranstaltung“, wie Seidlich bekräftigte. Auch wenn er mit seinem Helferteam deutlich schlechtere Bedingungen vorgefunden hatte als die Sportler selbst. „Wir haben schön im strömenden Regen aufgebaut“, meinte er schmunzelnd.

Die Sportler starteten dagegen bei trockener Witterung im Wasser und legten die 600 Meter Schwimmen im Becken zurück – den Startschuss hierfür gab Helmstedts Bürgermeister Wittich Schobert, der die Teilnehmer zudem begrüßt hatte. Anschließend wechselten sie in den Sattel: 21 Kilometer Radfahren standen auf „nasser Strecke“ auf dem Programm. Und zum Abschluss mussten noch fünf Kilometer läuferisch bewältigt werden.

Spielerisch und mit der besten Zeit schaffte es Marc Günther (VfL Wolfsburg), der im Ziel mehr als anderthalb Minuten Vorsprung auf den zweitplatzierten Lukas Piatczyc (Hannover 96) hatte. „Marc Günther ist bei uns ja so gut wie gesetzt. Aber er hat wieder die Ein-Stunden-Marke nicht geknackt“, sagte Stephan Seidlich. Allerdings hatte ihm der Sieger den Grund dafür auch erzählt: „Beim Radfahren auf der Goethestraße ist er von drei Autofahrern behindert worden“, gab der Organisator wieder.

Die Ergebnisse im Überblick

Hauptwettkampf männlich Zeit in Stunden

1. Marc Günther (TM 25 – VfL Wolfsburg) 1:00:41,5

2. Lukas Piatczyc (TM 25 – Triathlon Hannover 96) 1:02:33,3

3. Fabian Günther (TM 30 – Triathlöwen Bremen) 1:02:42,7

4. Tim Knape (TM 20 – VfL Wolfsburg) 1:03:16,7

5. Lorenz Heinemann (TM 20 – SV Halle Triathlon)1:03:20,8

6. Mirco Fuhrmann (TM 25 – VfL Wolfsburg) 1:03:30,4

7. Benno Milan Hogh Holub (MJA – ASC Göttingen)1:03:33,3

8. Tobias Stepanek (TM 20 – SV Halle Triathlon) 1:03:36,6

9. Mirko Witte (TM 40 – ASC Göttingen) 1:03:36,7

10. Leonard Fritze (Junioren – Trimagos)1:04:29,6

11. Henrik Meyer (Junioren – TSV Germania Helmstedt)1:05:12,6

Hauptwettkampf weiblich Zeit in Stunden

1. Kjara Reckmann (WJA – SV Nienhagen)1:11:16,0

2. Finja Loges (Juniorinnen – ESV Eintracht Hameln)1:11:47,9

3. Greta Mathilda Scholz (Juniorinnen – Hannover 96)1:14:10,4

4. Kirsten Krohne (TW 50 – Tri-Speedys Peine)1:16:25,4

5. Alica Klingworth (TW 25 – Triathlon Scheßel)1:18:33,6

6. Christine Lippelt (TW 45 – ESV Eintracht Hameln)1:21:40,1

7. Alena Triebold (TW 25 –Tri-Speedys Peine) 1:21:53,6

8. Clara Tristram (TW 25 – TV 1848 Erlangen) 1:21:55,2

9. Isabell Haubner (TW 25)1:23:05,3

10. Jasmin Possiel (TW 20 – VfL Wolfsburg)1:23:26,6

11. Katharina Braunsberger (TW 40 – Tri Team Königsl.) 1:23:26,8

Mannschaftswertung Herren/Mixed Zeit in Stunden

1. ESV Eintracht Hameln 5:30:54,55

2. Triathlöwen Bremen II 5:35:51,14

3. Triathlon Club Bremen 5:47:11,20

Mannschaftswertung Damen Zeit in Stunden

1. TSV Anderten 3:47:23,90

2. Triathlon Club Bremen 3:51:36,14

3. Hannover 96 Triathlon 3:54:16,47

