5:0! Lauingen Bornum kommt richtig ins Laufen

Das „Waldstadion“ scheint einfach ein gutes Pflaster für die Bezirksliga-Fußballer der SV Lauingen Bornum zu sein. „Es war unser saisonübergreifend fünfter Sieg in Folge in Lauingen“, hobt Trainer Marcel Schoolmann nach dem 5:0 (1:0)-Erfolg gegen Teutonia Groß Lafferde hervor.

Schoolmann zeigte sich sehr zufrieden mit der Leistung und dem Einsatzwillen seiner Mannschaft: „Wir haben genau das gemacht, was wir uns vorgenommen hatten: mutigeres Anlaufen und dadurch höhere Ballgewinne. Es war ein weiterer Schritt nach vorn, weil die Jungs einige der Dinge, die beim Sieg gegen Vöhrum noch nicht so gut gelaufen sind, heute abgestellt haben.“ Die SV bestimmte von Beginn an das Geschehen und ging durch Raphael Spilker früh in Führung (6. Minute).

„LaBo“ lässt kurzzeitig nach, um nach der Pause durchzustarten

Spilker stürmte wenig später noch ein weiteres Mal allein aufs Gäste-Tor zu, vergab dieses Mal jedoch. Zudem brachte Julian Haase den Ball aus etwa elf Metern nicht im Tor unter. „Nach einer halben Stunde haben wir dann unnötig kurzzeitig nachgelassen und den Gegner damit erst ins Spiel eingeladen“, erklärte Schoolmann. Bei einem eher zufällig zustande gekommenen Abschluss der Gäste musste SV-Keeper Patrick Martinetz retten.

Mit der Einwechslung von Alexander Müller zu Beginn der zweiten Halbzeit stabilisierte sich das Spiel der SV wieder. „Wir wollten dann wieder agieren statt nur zu reagieren. Das ist uns gelungen. Mit dem 2:0 haben wir den Bann dann gebrochen. Von da an sind wir richtig ins Laufen gekommen“, freute sich Lauingen Bornums Trainer. Sein Team ließ den Ball nun gut zirkulieren, legte zügig die Treffer zum 3:0 und 4:0 nach. Mit einem Angriff, der vom ruhigen Aufbau aus der Abwehr bis zum Abschluss durch Joscha Frohbart perfekt durchgespielt wurde, setzten die Hausherren dann den Schlusspunkt.

Tore:1:0 Spilker (6.), 2:0 Mittendorf (57.), 3:0 Reichel (59.), 4:0 Thielecke (68./FE), 5:0 Frohbart (85.).

