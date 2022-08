4:1 nach 0:1 – Türk Gücü dreht das Spiel

Viertes Spiel – vierter Sieg! Als einzige Mannschaft der Fußball-Bezirksliga 2 hat der FC Türk Gücü Helmstedt noch eine weiße Weste. Der Spitzenreiter setzte sich beim TSV Sickte mit 4:1 durch und ließ sich dabei auch von einem 0:1-Pausenrückstand nicht aus der Bahn werfen.

„In der ersten Halbzeit waren wir nicht richtig auf dem Platz“, monierte Gästecoach Fatih Özmezarci: „Einige dachten wohl, es wird ein Selbstläufer. Aber wir werden keine einfachen Auswärtsspiele haben.“ Dennoch hatten die Helmstedter „3, 4 Chancen. Da waren wir zu verspielt und nicht konsequent im Abschluss“, sagte Özmezarci. Und das rächte sich in Minute 31, als Jonas Hermann im Nachsetzen zur 1:0-Pausenführung für Sickte traf.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Türk Gücüs Trainer stellte von einem 4-2-3-1-System auf ein 4-4-2 mit Raute um, in dem Masirullah Omarkhiel nun neben Ilyas Bircan stürmte. Und nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff glichen die Gäste prompt durch Bircan aus, der auf Vorarbeit von Onur Can Ada erfolgreich war. Der Torjäger kam nun auf Touren und schnürte per Freistoß (62.) und nach einem Traumpass von Mehmet-Ali Tozlu (70.) seinen Hattrick – das 3:1, es war die Vorentscheidung. In der Schlussminute schraubte Adrian Goransch das Ergebnis auf Zuspiel von Tozlu weiter in die Höhe.

Ein Sonderlob gab es für Mittelfeldabräumer Maurice Tounkara, der in Hälfte 2 als einziger Sechser fungierte und „unheimlich viel Laufarbeit“ verrichtet hat, hob sein Trainer hervor.

Tore: 1:0 Hermann (31.), 1:1, 1:2, 1:3 Bircan (50., 62., 70.), 1:4 Goransch (90.).

jne

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de