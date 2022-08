45 Minuten mitgehalten – dann dreht der FC Nordkreis auf

Wahrstedt. Am Ende wurde es doch eine klare Sache für den Favoriten: Der FC Nordkreis zog durch ein 4:1 gegen Holzland ins Viertelfinale des A-Pokals ein.

Der Favorit setzte sich im Nachbarschaftsduell durch: Im Achtelfinale des Fußball-A-Kreispokal gewann der klassenhöhere FC Nordkreis gegen den STV Holzland verdient mit 4:1 (1:1). In der Runde der letzten Acht erwartet den FC nun ein richtiger Kracher.

Die Gastgeber waren von Beginn an die tonangebende Mannschaft, „wir hatten gefühlt 80 Prozent Ballbesitz“, erklärte Nordkreis-Coach Claudio Filice. Zwar erzielte Lukas Lindemann die verdiente Führung, doch der FC verpasste es, anschließend nachzulegen. „Wir waren im Spiel nach vorne einfach zu überhastet. Oft haben wir die Bälle einfach steil in die Spitze gespielt.“

So wurde Kreisliga-Absteiger Holzland am Leben gehalten – und wie es im Fußball so oft der Fall ist, war er wieder mitten drin im Spiel. Denn STV-Routinier Christoph Vogel erzielte kurz vor dem Pausentee den überraschenden Ausgleich.

Wer in Durchgang 2 nun ein offenes Spiel erwartet, sah sich jedoch schnell getäuscht. „Holzland hatte keine einzige Chance mehr, wir haben unsere Möglichkeiten nun deutlich besser ausgespielt“, freute sich Filice. In Minute 48 brachte Nico Bischoff den FC erneut in Führung, der eingewechselte Dennis Josefus machte mit einem Doppelpack alles klar. „In der zweiten Hälfte hat man schon einen Klassenunterschied gesehen“, fand Filice.

Im Viertelfinale erwartet der FC nun ein richtig schwerer Brocken: Es geht nämlich gegen den Kreisliga-Vizemeister FSV Schöningen II, der sich mit 3:1 gegen die SG Sundern durchsetzte.

Tore: 1:0 Lindemann (26.), 1:1 Vogel (44.), 2:1 Bischoff (48), 3:1, 4:1 Josefus (58., 87.).

Das Achtelfinale im Überblick:

Spiel 12: TSV Danndorf – FSV Schöningen III3:1

Spiel 13: FSV Schöningen II – SG Sundern3:1

Spiel 14: TSV Germania Helmstedt – TuS Essenrode3:2

Spiel 15: SV Lauingen Bornum II – FC Türk Gücü HE II 1:4 n. E.

Spiel 16: TSV Grasleben – FC Heeseberg II6:1

Spiel 17: FC Schunter II – Helmstedter SV1:7

Spiel 18: FC Nordkreis – STV Holzland4:1

Spiel 19: SG Offleben/Büddenstedt – TB Wendhausen4:2

wit

