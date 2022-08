11:0-Sieg stimmt Trainer Kirchhoff nur bedingt zufrieden

Die ganz große Herausforderung war es dann doch nicht für die Barmker Regionalliga-Fußballerinnen. Trotzdem lieferte der 11:0 (4:0)-Erfolg der TSV-Frauen im Vorbereitungsspiel gegen Oberligist Hannover 96 II ihrem Trainer Marcel Kirchhoff noch einmal einige Erkenntnisse. Erfreulich aus seiner Sicht: Die Neuzugänge Luise Gummert und Vivian Wejner trugen sich erstmals in die Torschützenliste ein.

Nicht ganz so erfreut war er darüber, dass seine Elf – wie schon im vorangegangenen Testspiel gegen den FC Geestland – „nach vorne wieder viele unüberlegte Bälle gespielt hat, und das völlig ohne Not“, haderte der TSV-Trainer. Anstatt ruhig aufzubauen und sich nach vorne zu kombinieren, schlugen die Barmkerinnen etliche „lange Bälle, die kein Mensch kriegen konnte“.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Keeperin Jana Tauer muss nur zweimal eingreifen

Im Vergleich zu den beiden Duellen in der vergangenen Oberliga-Spielzeit stand Hannovers Reserve dieses Mal zudem deutlich tiefer „und hat es gar nicht schlecht gemacht“, befand Kirchhoff. Offensiv brachte 96 allerdings nicht viel zustande. Nur zweimal musste Jana Tauer im Barmker Kasten eingreifen, in einer Eins-gegen-Eins-Situation konnte sie sich allerdings wirklich auszeichnen. Vor Tauer gab Olga Miszczuk ihr Debüt im TSV-Trikot. Weil Jana Kafka kurzfristig ausfiel, beorderte Kirchhoff den Neuzugang in die Innenverteidigung, „so konnte sie von Beginn an Spielpraxis sammeln. Man hat aber gesehen, dass sie sich im Mittelfeld auf der Acht oder der Zehn deutlich wohler fühlt“, sagte Kirchhoff.

Wechsel und Umstellungen des Trainers fruchten

In offensiverer Rolle gelangen Miszczuk im zweiten Abschnitt dann auch gleich zwei Torvorlagen. Generell beeinflussten die Wechsel und Umstellungen, die der TSV-Coach zur Pause vornahm, das Geschehen massiv. So sehr er sich darüber freute, dass seine Mannschaft nun wieder deutlich ruhiger und vor allem offensiv konsequenter agierte, bemerkte Kirchhoff auch: „Es darf eigentlich nicht sein, dass wir auf zwei Positionen wechseln und damit gleich das ganze Spiel anders läuft.“ Mit Ausnahme eines Elfmeters und eines sehenswerten Freistoßtreffers von Leonie Stenzel „waren unsere Treffer dann alle schön herausgespielt“.

TSV: Tauer – Jaschke (46. Bartel), Wohlfahrt, Miszczuk, Reckewell – Runge, Spelly (46. A. Müller) – Pribyl (46. Reichpietsch), Wejner, Gummert (65. Stenzel) – M. Müller.

Tore: 1:0, 4:0 Wohlfahrt (18., 45.+2), 2:0 Gummert (29.), 3:0, 6:0 11:0 M. Müller (45., 49., 79.), 5:0 Wejner (47.), 7:0 Reichpietsch (57.), 8:0 Runge (61.), 9:0 Spelly (65./FE), 10:0 Stenzel (68.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de