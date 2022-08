Mit seinem zweiten des Spiels zum 4:0 sorgte Schöningens Martin Sening für die Vorentscheidung im Spiel gegen den HSC Hannover (in Grün).

FUSSBALL „DFB-Pokal-Traum darf am Elm weiter reifen“

Fußball-Oberligist FSV Schöningen steht im Viertelfinale des Niedersachsenpokals der Amateure. Am Mittwochabend setzte sich das Team von Trainer Bastian Breves gegen den HSC Hannover mit 6:1 (2:0) durch.

Die Partie im Elm-Stadion besaß von der ersten Minute an einen hohen Unterhaltungswert. Beide Teams verzichteten aufs Abtasten, stattdessen legten sie die Vorwärtsgänge ein. Nach ausgeglichener Anfangsphase erspielte sich die FSV nach und nach leichte Feldvorteile, die schnellen Kurzpässe der Hausherren bekamen die Gäste aus der Landeshauptstadt nicht zu fassen. Allerdings blieb es zunächst bei guten Ansätzen, weil es am konsequenten Nachrücken fehlte.

FSV-Keeper Matti Riedel kann sich mehrfach auszeichnen

Die ersten torgefährlichen Szenen verzeichnete der HSC – vor allem ihr agiler, physisch starker Mittelstürmer Amadou Sarr bereitete der Hintermannschaft der FSV einiges Kopfzerbrechen. Nur gut, dass Schöningens Torhüter Matti Riedel bei zwei Sarr-Gelegenheiten (9., 42.) reaktionsschnell zur Stelle war. Der Seitfallzieher-Versuch des HSC-Sturmtanks (18.) und sein Schuss in Minute 25 stellten weniger Gefahr für das FSV-Gehäuse dar.

Der erste Treffer fiel jedoch auf der Gegenseite. Mit ihrer ersten Großchance gaben die Schöninger dem Spiel die gewünschte Richtung. Nach Luca Caringis beherztem Nachsetzen an der Eckfahne landete der Ball im Zentrum bei Martin Sening, der per Direktabnahme zur 1:0-Führung traf (21.).

Die Gäste blieben aber weiter gefährlich, doch auch der zweite Treffer gelang der FSV. Tom-Luca Winter wurde mit einem Pass aus dem Zentrum steil geschickt, behielt den Kopf oben, überlupfte HSC-Keeper Bastian Fielsch und traf mit Unterstützung des rechten Innenpfostens zum 2:0 (35.). Auch davon zeigten sich die Gäste unbeeindruckt. Vor allem die fünf Schlussminuten der ersten Halbzeit gehörten dem HSC. Fabian Weigels 18-Meter-Aufsetzer – nur eine Minute vor der Sarr-Großchance in der 42. Minute – zwang Riedel zu einer Streckübung.

Zwei Minuten werden zum Knackpunkt des Spiels

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste geendet hatte, nämlich mit einer Großchance der Hannoveraner. Nach einem langen Flugball war das Schöninger Abwehrzentrum völlig blank. Gibril Ceesay lief allein aufs Tor zu. Riedel verkürzte geschickt den Winkel, und Ceesay schob die Kugel kläglich links am Gehäuse vorbei (47.).

Besser machte es nur eine Minute später FSV-Flügelspieler Winter. Bremer gab die Kugel flach rein – Sening verpasste noch, doch Winter lauerte dahinter und traf zum 3:0. Eine passende Reaktion auf die beste HSC-Chance direkt davor. „Das war der große Unterschied zur Niederlage gegen die Freien Turner am Samstag: Dieses Mal hatten wir das Spielglück, dass der HSC seine Riesenchance vergab und wir sofort das dritte Tor nachgelegt haben“, sagte FSV-Trainer Bastian Breves.

Die Entscheidung fiel in der 59. Minute: Erneut traf Sening, dessen satter 16-Meter-Schuss im linken unteren Toreck einschlug. Der HSC offenbarte in dieser Phase immer häufiger Lücken im Zentrum, beziehungsweise schafften es die Schöninger jetzt häufiger, Lücken in die Abwehr zu reißen.

Winter legte in der 65. Minute das 5:0 nach. Erneut befand er sich in Lauerstellung, nachdem Fielsch Bremers Schuss mit der Brust abgewehrt hatte, und nutzte den Abpraller. Zwei Minuten später holten sich beide FSV-Torschützen bei ihrer Auswechslung den verdienten Applaus der rund 200 Zuschauer.

Christopher Münch macht für Schöningen das halbe Dutzend voll

Einen hatte die FSV noch: Der eingewechselte Christopher Münch machte das halbe Dutzend Schöninger Tore in der 71. Minute voll. Ademeit presste, bediente Münch, der den Ball fast noch vertändelte, dann aber doch noch die Lücke für sein Tor zum 6:0 fand. Eine Minute vor dem Abpfiff belohnten sich die unter Wert geschlagenen Gäste mit dem Ehrentreffer: Paul Bock traf per 25-Meter-Freistoß zum 1:6.

Breves: „Wir haben wieder kein Gegentor aus dem Spiel heraus bekommen. Jetzt freue ich mich darüber, dass der DFB-Pokal-Traum am Elm noch etwas weiter reifen darf.“

FSV: Riedel – Caringi, Reiche, Niemann, Behling (61. Poley) – Ademeit – Bremer (71. Elsner), Lutz, Wahlig (61. Hoffie), Winter (67. Evers) – Sening (67. Münch).

Tore: 1:0 Sening (21.), 2:0, 3:0 Winter (35., 48.), 4:0 Sening (59.), 5:0 Winter (67.), 6:0 Münch (71.), 6:1 Bock (89.).

