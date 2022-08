„Alle sind heiß“ auf den Punktspielstart beim FC Türk Gücü

Ein Helmstedter Junge ist zurück: Semih Kurtoglu und der FC Türk Gücü starten mit dem Heimspiel gegen die FT Braunschweig II in ihre Meisterschaftsmission.

Sie wollen den Schwung der Vorbereitung mitnehmen – und den hohen Erwartungen gleich zum Auftakt gerecht werden: Die Bezirksliga-Fußballer des FC Türk Gücü Helmstedt starten mit einem Heimspiel gegen die FT Braunschweig II in die neue Saison der Staffel 2 – und damit zugleich auch die Mission Meisterschaft. Der Anstoß auf dem Sportplatz an der Kantstraße erfolgt am Sonntag um 15 Uhr.

„Die Stimmung bei uns ist wunderbar – alle sind heiß, weil es wieder losgeht“, unterstreicht Türk Gücüs Co-Trainer Kubilay Kaan Kaptan und freut sich, dass der Konkurrenzkampf im Training dennoch groß ist. „Es geht um die erste Elf. Die Jungs sind absolut fokussiert und ziehen super mit“, sagt er.

Den Gegner aus dem Braunschweiger Prinzenpark schätzt Kaptan als „spiel- und laufstark“ ein, wählt aber auch den Begriff „Wundertüte“ – nichts Ungewöhnliches für eine zweite Mannschaft. „Wir gucken allerdings auch nicht auf den Gegner, sondern konzen­trieren uns nur auf uns. Wir wollen unser Spiel durchziehen“, erklärt Kaptan. Im Klartext heißt das: „Zwei Ballkontakte, schnell spielen“ – und gewinnen!

„Der Start für uns ist enorm wichtig, gerade, weil danach viele Urlauber ins Team zurückkehren“, zeigt der Co-Trainer auf, dass er am Sonntag keineswegs aus dem Vollen schöpfen kann. „Aber der Kader ist groß genug. Und wie gesagt: Wir haben eben eine super Stimmung in der Mannschaft.“

jne

