Durchwachsene Testspielbilanz der Helmstedter Kreisligisten

In einem Testspiel zweier Kreisligisten trennten sich Aufsteiger Grasleben (gelbe Trikots) und der TSV Germania Helmstedt (in Blau) 1:1-unentschieden.

Mehrere Fußball-Kreisligisten absolvierten am Wochenende ihre ersten Testspiele der Vorbereitung. Einige waren gar doppelt im Einsatz, andere, wie Aufsteiger TB Wendhausen, der beim Gifhorner Bezirksligisten FSV Adenbüttel Rethen antreten wollte, mussten ihre geplanten Partien mangels Personal hingegen absagen.

SV Esbeck – SV Halchter 3:3 (1:1). Tore: 0:1 Lehmann (17.), 1:1 Rösner (29.), 2:1 Fiesel (53.), 3:1 Ohlemeyer (66.), 3:2 Seidel (84.), 3:3 Wischnewski (90.).

Zum Abschluss eines dreitägigen Trainingslagers auf der eigenen Anlage testete Kreisliga-Aufsteiger SV Esbeck gegen den SV Halchter aus der 1. Nordharzklasse. Dabei gelang es dem SVE, einen 0:1-Rückstand in eine zwischenzeitliche 3:1-Führung umzubiegen. „Aber durch das Trainingslager waren die Jungs irgendwann schlapp und die Beine wurden lahm“, schilderte Esbecks Trainer Christoph Peggau. So fing sich der Gastgeber noch zwei Gegentreffer und die Partie endete mit einem Remis. „Es war unser erster Test in der Vorbereitung, wir haben einiges ausprobiert. Spielerisch war das schon okay“, fand Peggau.

Helmstedter SV läuft im Testspiel hoch an

Helmstedter SV – Oscherslebener SC 2:5 (1:1). Tore: 0:1 Daxha (36.), 1:1 Osteroth (44.), 1:2 Daxha (47.), 2:2 Blank (58.), 2:3 Gödecke (67.), 2:4 Neubauer (76.), 2:5 Wie­decke (90.+1).

Am Freitagabend hatte der Helmstedter SV beim Turnier in Süpplingenburg noch den MTV Frellstedt mit 8:0 abgeschossen. „Da konnte ich elf Spieler in der ersten und elf andere in der zweiten Halbzeit einsetzen – und beide Teams haben ihre Sache wirklich gut gemacht. Das war sehr souverän und hat mir richtig gut gefallen“, erklärte HSV-Coach Marco Behse. Gegen den Oscherslebener SC (Landesklasse 3 Sachsen-Anhalt) betrieb sein Team am Sonntag ebenfalls hohen Aufwand. „Wir sind hoch angelaufen, aber Oscherslebens Abwehr war deutlich stressresistenter als die der Frellstedter. Wir hatten außerdem zu viele Konzentrationsfehler drin, deshalb hat der Gegner verdient gewonnen“, bilanzierte Behse.

Außerdem spielten:

TuS Essenrode – MTV Hondelage II 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Martinez (41.), 1:1, 2:1 Duerkop (58., 81.).

TSV Grasleben – TSV Germania Helmstedt 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Ludwig (1.), 1:1 Drexler (67.).

wit/jse

