Erschöpft, aber zufrieden zeigten sich die Lutteraner Felix Knoblich (von li.), Katharina Braunsberger und Thomas Sobczak nach dem Triathlon in Braunschweig.

Königslutter. Athletinnen und Athleten des Triathlon Teams Königslutter nehmen an Wettkämpfen in Braunschweig, Hamburg sowie am Arendsee teil.