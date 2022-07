Helmstedter Gymnasium Julianum fährt zum Bundesfinale

Helmstedt. Stark! Ohne Gegentreffer qualifizierten sich die Fußballer des Gymnasiums Julianum aus Helmstedt für das Bundesfinale in Berlin.

Das Gymnasium Julianum aus Helmstedt stellt die beste Jungenfußball-Mannschaft des Landes Niedersachsen! Im Rahmen des Wettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ sicherte sich die Helmstedter Vertretung beim Landesfinale in Barsinghausen den Titel. Die Schüler der 7. und 8. Klasse sind damit auch für das Bundesfinale qualifiziert, das vom 13. bis 17. September in Berlin stattfinden wird.

Der Weg dorthin war ein langer. Vor den Titelkämpfen in Barsinghausen hatten sich die „Julianer“ bereits bei Turnieren in Helmstedt und Braunschweig durchsetzen müssen und waren dort in insgesamt acht Spielen ungeschlagen geblieben und hatten nur einen Gegentreffer hinnehmen müssen.

In Barsinghausen ging es für die Helmstedter zunächst gegen das Gymnasium Himmelsthür. Junias Wilke brachte seine Mannschaft in Front, Carl Sticherling sorgte für den 2:0-Endstand. Im Anschluss bekamen es die „Julianer“ mit dem Gymnasium Johanneum aus Lüneburg zu tun. Ein einziger Treffer sollte dieses Spiel entschieden. Nach einem tollen Angriff war es Devran Kartal, der die Kugel per Kopf über die Linie drückte. Im letzten Spiel des Events reichte ein torloses Remis für den Turniersieg – der Jubel bei den Helmstedtern war groß.

„Wir hatten im Turnier spielstarke Gegner, denen wir auf Augenhöhe begegnet sind“, berichtete Julia-num-Spieler Matti Fust, der ansonsten für den C-Jugend-Bezirksligisten JSG Königslutter aufläuft. „Unsere starke Defensive hat uns geholfen, die Spiele erfolgreich zu gestalten.“ Nur ein Gegentor in insgesamt elf Spielen auf dem Weg zum Bundesfinale sprechen eine deutliche Sprache. Die wohl größte Stärke der Mannschaft war und ist ihre taktische Disziplin. Die taktischen Vorgaben setzt sie stets um, agiert dabei mit großem Einsatz und hoher Laufbereitschaft.

Zur Belohnung dürfen die Helmstedter im September eine Woche in der Hauptstadt verbringen, wo mit Schülerinnen und Schülern aus ganz Deutschland ein echtes Highlight auf dem Programm steht. „Wir freuen uns sehr über die Qualifikation für das Bundesfinale“, betonte Matti Fust. „Wir werden auch in Berlin wieder unser Bestes geben, aber schon die Qualifikation ist ein Riesenerfolg für uns.“

Zum Team des Gymnasium Julianum gehören: Junias Wilke, Carl Sticherling, Matti Fust, Lasse Herfarth, Devran Kartal, Christoph Bode, Marcel Schmidt, Darko Savic, Lasse Isensee, Volkan Ada, Frederik Rosenmüller, Janne Bögelsack, Joel Dörre. In Barsinghausen fehlten Quinn Krause und Ben Schüler.

