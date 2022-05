SV Lauingen Bornum klettert mit 1:0-Erfolg auf Rang 5

Julian Haase (in Rot) markierte im Heimspiel gegen den FC Wenden (in Weiß) den 1:0-Siegtreffer für Lauingen Bornum.

Kollektives Aufatmen beim Schlusspfiff in Lauingen: Der Fußball-Bezirksligist fuhr mit dem 1:0 (1:0) gegen den FC Wenden seinen zweiten Sieg in Folge im Endspurt der Abstiegsrunde in der Staffel 2 ein. Damit verbesserte sich das Team von Trainer Marcel Schoolmann auf Rang 5 und zog zudem die Wendener, die sich nach ihrem 5:0-Erfolg im Hinspiel vor drei Wochen schon in Sicherheit wähnten, wieder mit in den Abstiegskampf.

Ein ähnliches Ergebnis wäre nun auch für die SV drin gewesen, „aber wir haben trotz bester Chancen, insbesondere in der zweiten Halbzeit, den Sack nicht zugemacht und es dadurch unnötig spannend gemacht“, bilanzierte Schoolmann. Seine Mannschaft diktierte das Geschehen, setzte die Gäste oftmals früh unter Druck und kam in Halbzeit 1 zu einem halben Dutzend ordentlicher Chancen. Mal waren die Schüsse aber nicht platziert genug, mal parierte Wendens Keeper stark, mal bekam ein FC-Verteidiger gerade noch ein Bein dazwischen.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Julian Haase erzielt das goldene Tor

Einmal durften die Rot-Weißen aber jubeln. Nach einer zunächst abgewehrten Ecke gelangte eine flache Hereingabe zu Julian Haase, der den Fuß hauchdünn vor seinem Gegenspieler an den Ball bekam und ihn aus fünf Metern ins Tor grätschte (13. Minute).

Die Braunschweiger agierten über weite Strecken ideenlos – lange Bälle waren praktisch das einzige Rezept. „Da kann immer mal einer durchrutschen, aber heute haben wir die gut verteidigt. Auch die nötige Leidenschaft war wieder da. Und an den gewonnen Zweikämpfen hat sich die Mannschaft hochgeschaukelt“, erklärte Schoolmann erfreut. Nur kurz vor der Pause kam Wenden – einmal nach langem Ball, einmal per Kombination – zu zwei Abschlüssen. Einen parierte SV-Keeper Patrick Martinetz sicher, der andere landete am Außenpfosten.

SV Lauingen Bornum lässt gute Chancen aus

„In der zweiten Halbzeit hatte der FC dann gar keine klare Aktion mehr, während die Qualität unserer Chancen noch zunahm“, sagte Lauingen Bornums Coach. Bernd Mittendorf setzte die Kugel aus sieben Metern aber knapp über das Tor (76.), Alexander Müller (88.) traf nur den Pfosten. Ebenso wie Raphael Spilker, der sich den Ball erst durch die Beine eines Gegenspielers vorlegte, dann den FC-Torwart umkurvte – und doch nicht das erlösende 2:0 erzielte.

Tor: 1:0 Haase (13.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de