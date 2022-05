Fußball-Bezirkspokal FSV Schöningen nach 1:0 in Wahrenholz im Halbfinale

Der Favorit hat sich durchgesetzt, wenn auch nur knapp: Die FSV Schöningen steht nach einem 1:0 (0:0)-Sieg beim VfL Wahrenholz im Halbfinale des Fußball-Bezirkspokals. „Wir haben zwar nicht das Spiel gespielt, das wir uns vorgenommen hatten. Wir sind aber – wenn auch nur mit einem Tor Unterschied – eine Runde weitergekommen. Mehr war eben nicht drin“, bilanzierte Dennis Glatz, Co-Trainer des Fußball-Landesligisten aus Schöningen, der mit dem Bezirksligisten so seine Mühe hatte.

Der Meisterrunden-Spitzenreiter aus Wahrenholz zeigte schnell, dass er keine Laufkundschaft für die Schöninger ist. Er agierte kampfstark, machte die Räume eng und ließ somit nur wenig zu. Die FSV nahm den Kampf an, echte Torchancen blieben in Durchgang 1 gänzlich aus. „Die Wahrenholzer machen ihre Sache aber auch richtig gut“, musste Schöningens Vorsitzender Karsten Kräcker anerkennen.

Dominik Elsner erlöst die FSV Schöningen mit seinem 1:0

Keine 180 Sekunden nach Wiederanpfiff gingen die Gäste aber doch in Führung. Christopher Münch schüttelte seinen Gegenspieler auf der rechten Angriffsseite ab und brachte die Kugel in die Mitte – wo Dominik Elsner für das erlösende 1:0 sorgte. VfL-Keeper Justus Ganz parierte in der Folge gleich zweimal überragend gegen Nils Bremer und verhinderte aus Sicht der Schwarz-Gelben einen höheren Rückstand. „Der muss eigentlich drin sein“, ärgerte sich Kräcker.

Auch danach kam der Landesliga-Primus noch zu der einen oder anderen Möglichkeit, verpasste es aber, die Partie frühzeitig zu entscheiden. Da aber die Wahrenholzer nicht gefährlich vor das Tor der Schöninger kamen, blieb es beim knappsten aller Ergebnisse und die FSV zog ins Halbfinale ein.

VfL Wahrenholz geht erhobenen Hauptes vom Platz

Kräcker verteilte nach Spielschluss noch ein Sonderlob. „Normalerweise sollte man keinen einzelnen Spieler nach solch einem Pokalfight herausheben, aber was Jan Ademeit heute geleistet hat, war schon klasse“, sagte der Vorsitzende über den Mittelfeldspieler. Auf wen die FSV Schöningen im Halbfinale trifft, steht noch nicht fest.

Aufseiten des Bezirksligisten war man übrigens mehr als nur einverstanden mit der gezeigten Leistung. „Die war überragend. Wir haben extrem gut verteidigt“, sagte Co-Trainer Jan Schöbel. „Für mich hat Schöningen schon jetzt eine Oberliga-Mannschaft.“

FSV: Nabel – Bremer, Behling (60. Caringi), Ja. Ademeit, Poley – Lutz – Elsner (70. Jo Ademeit) , Kohl, Hoffie, Sening – Münch (62. Amin).

Tor: 0:1 Elsner (48.).

