Der Regisseur ist zurück an Bord: Mehmet-Ali Tozlu (rechts) wurde vom Türk-Gücü-Vorsitzenden Ahmet Inan (links) an alter Wirkungsstätte begrüßt.

Helmstedt. Der Helmstedter Fußball-Bezirksligist startet mit zwei Neuzugängen in die Vorbereitung. Am Sonntag steht das erste Testspiel in Kästorf an.