Frellstedts Fußballer starten Spendenaktion

Sportlich haben sie sich schon vor rund anderthalb Wochen in die Winterpause verabschiedet. Das bedeutet aber nicht, dass die

Kicker vom MTV Frellstedt nun einfach die Füße hochlegen. Statt für Punkte und Tore in der Kreisliga zeigen sie dieser Tage vollen Einsatz für ein soziales Projekt – eine vorweihnachtliche Spendenaktion, zur Nachahmung empfohlen.

Bereits im vergangenen Jahr hatten die Frellstedter einen „aktiven Adventskalender“ initiiert, bei dem Spieler und Trainer an jedem Tag eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen hatten, und zusätzlich Spenden gesammelt. „Damals sind insgesamt 1000 Euro für drei verschiedene Einrichtungen in der Region zusammengekommen“, berichtet Trainer Tobias Korona, der die Idee zu der Aktion hatte.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Viele von uns geben so viel Geld für Schrott aus, für Dinge, die wir eigentlich überhaupt nicht bräuchten. Dabei gibt es viele Menschen und Tiere, auch bei uns vor Ort, denen es weitaus schlechter geht und die auf Unterstützung angewiesen sind“, erklärt er seinen Ansatz. Gerade in der (Vor-)Weihnachtszeit „würde ich mir wünschen, dass die Leute in sich gehen und überlegen, ob sie nicht vielleicht einfach einmal weniger Essen gehen, eine Schachtel Zigaretten weniger kaufen oder auf etwas anderes verzichten und das Geld hier in unserer näheren Umgebung sinnvoller einsetzen könnten“, so der MTV-Coach.

Auch in diesem Jahr wollen die Frellstedter wieder etwas Gutes tun und haben am Nikolaustag eine Spendenaktion gestartet. „Dieses Mal haben wir aber die User auf unseren Social-Media-Kanälen darüber abstimmen lassen, wem der Erlös zugutekommen soll“, erklärt Korona. Die Wahl zwischen den drei vorgeschlagenen Einrichtungen fiel letztlich auf das Helmstedter Tierheim.

Noch bis zum Montag nach dem 4. Advent, also bis zum 20. Dezember, haben Spender die Möglichkeit, die MTV-Aktion zu unterstützen. Ein entsprechender Link zu einem PayPal-Konto ist auf den Instagram- und Facebook-Seiten des Vereins angegeben.

Zur Freude von Korona und seinen Mitstreitern „waren bereits nach dem ersten Tag Spenden in Höhe von rund 400 Euro eingegangen“. Aber natürlich freue sich der MTV über jeden weiteren Euro, den er dem Tierheim zur Verfügung stellen kann.

Und die Frellstedter Spieler sind bereits wieder aktiv geworden. Sie alle haben Aufgaben zugelost bekommen – mal eher witzige, wie das schnelle Vertilgen eines Schoko-Weihnachtsmanns, mal körperlich anspruchsvolle, wie 100 Liegestütz oder ein 1-Kilometer-Lauf auf Zeit. „Dabei hat Julius Groß übrigens richtig Gas gegeben“, sagt Tobias Korona schmunzelnd und schiebt nach: „Zu den Aufgaben gehörte aber beispielsweise auch, dass wir uns aufgeteilt und während eines Spaziergangs durch Frellstedt Müll aufgelesen haben.“

Das Team lädt die Videos der Aktionen anschließend hoch – das sorgt einerseits für gute Laune und stärkt das Gemeinschaftsgefühl. Zum anderen bringt es zusätzliche Aufmerksamkeit für die Spendenaktion. Letztlich, so hofft Korona, werde es die „schönste Aufgabe sein, am Ende die Spende ans Tierheim zu übergeben“.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de