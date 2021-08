Packendes Duell: Onur Can Ada (rechts) und der FC Türk Gücü kamen in der Nachspielzeit noch zum 3:3.

Helmstedt. Am 2. Spieltag der Fußball-Bezirksliga 1 C spielt Türk Gücü Helmstedt 3:3 bei Lupo Martini II – weil Omarkhiel in der Nachspielzeit trifft.