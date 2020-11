8. Elm-Advents-Halbmarathon findet virtuell statt

Es wird ein einsamer 6. Dezember für Torsten Dill werden – aber das hat seine guten Gründe. Normalerweise würde der Organisator des Elm-Advents-Halbmarathons vom TSV Lelm an diesem Tag mit etlichen Helfern die Strecke präparieren, würde später 150 Läufer begrüßen, die sich dann – mit eigens entwickelten Hygienemaßnahmen – den rund 21 Kilometern des Halbmarathons stellen. Stattdessen wird Dill nun alleine im Wald sein und nur auf vereinzelte Athleten treffen.

„Anders ist es in diesem Jahr nicht möglich, dass die achte Auflage des Adventslaufs überhaupt stattfinden kann“, erklärt der Organisator. Auf der altbekannten Strecke mit dem steilen Anstieg, der „Hölle“, werden dieses Jahr nämlich – notgedrungen – neue Wege gegangen. Statt zu einem zentralen Zeitpunkt soll der Halbmarathon nun über den Zeitraum von zehn Tagen in Angriff genommen werden.

Virtueller Wettkampf über zehn Tage

Das neue Konzept hat vor allem praktische Gründe, wie Dill erklärt. Schließlich gilt die Verordnung, die derartige Rennen verbieten würde, noch bis Ende November. „Aber aktuell weiß ja niemand, ob sie danach noch verlängert wird – oder ob danach andere Beschränkungen gelten“, betont Dill. Es sei nicht damit zu rechnen, dass am 6. Dezember ein Lauf mit 150 Teilnehmern möglich sein wird. Deswegen musste er bereits jetzt aktiv werden. „Sonst wäre nicht mehr genügend Zeit, um auf neue Regeln zu reagieren.“

Um sicherzustellen, dass der 8. Advents-Halbmarathon stattfinden kann, wird der Lauf nun eben nicht nur am Nikolaustag stattfinden: Ab Freitag, 27. November (13 Uhr), bis Sonntag, 6. Dezember (10 Uhr), können die Läufer auf die Strecke gehen. „Dadurch entzerren wir das Ganze zeitlich“, ist der Organisator überzeugt.

Außerdem werden die Teilnehmer nun alleine oder entsprechend in Gruppen aus zwei Haushalten, die konform zu den mutmaßlich geltenden Auflagen sind, auf die Strecke gehen. Allerdings wird es dann auch für die Läufer einsam werden, wenn sie sich beispielsweise die steile „Hölle“ hochquälen, denn auf der Strecke warten keine Helfer, sondern nur regelmäßig Holzpflöcke, die den richtigen Weg markieren. „So können wir den Wettkampf aber auf jeden Fall ausrichten“, sagt Dill. Das Infektionsrisiko ist mangels Kontakten ebenfalls minimiert.

„Vertraue auf die Ehrlichkeit“

Platzierungen und Laufzeiten sind für einige das Wichtigste an Wettkämpfen – und es werden auch bei dieser virtuellen Auflage des Halbmarathons wieder Sieger gekürt, obwohl keine Helfer vor Ort sind, die die Zeiten nehmen. Das machen die Sportler in diesem Jahr selbst.

„Unser Zeitmessdienstleister runtiming sendet per Mail jedem Teilnehmer einen Link zu, über welchen das Laufergebnis direkt online erfasst werden kann“, erklärt Dill. Die erbrachten Leistungen können dann zwar nicht wirksam kontrolliert werden, „aber ich vertraue da auf die Ehrlichkeit unserer Läufer“, glaubt der Organisator nicht an Manipulationsversuche.

Kritischer wird es, wenn es um Bestzeiten geht: Sollte jemand Streckenrekorde, die prämiert werden, angreifen wollen, müsse die geplante Startzeit unbedingt mitgeteilt werden, „damit wir einen Kontrollradfahrer mitschicken können“, so Dill. Katharina Stark vom VfL Wolfsburg, die bereits für Top-Zeiten gesorgt hatte, wird beispielsweise begleitet werden, damit ein möglicher Rekord zweifelsfrei bestätigt werden kann.

Positives Echo auf Änderungen

Torsten Dill ist sich derweil bewusst, dass es tiefgreifende Änderungen sind, durch die sich das Event nicht nur für ihn ganz anders anfühlen wird. „Aber bisher hat sich noch keiner beschwert oder seine Anmeldung zurückgezogen“, ist der Organisator etwas überrascht. Im Gegenteil: Das Feedback, das er bekommen habe, sei sogar positiv – Freude darüber, dass der Lauf bei diesen Rahmenbedingungen trotzdem stattfinden kann.

Die gleiche Freude empfindet auch Dill selbst. Schließlich ist er in etlichen Punkten in Vorleistung gegangen, um den Lauf vorzubereiten. Medaillen, Beutel und Co. sind bestellt – und haben so auch ihre Berechtigung. „In diesem Jahr werde ich aber wohl nicht alle Helfershirts loswerden“, meint er mit einem Schmunzeln. Denn es wird es in diesem Jahr eben ein ungewohnt einsamer Adventslauf werden – aber das hat nun mal seine guten Gründe.

Der Adventslauf in Kürze

Er findet statt!

Der 8. Elm-Advents-Halbmarathon wird trotz der neuen Corona-Verordnungen durchgeführt – allerdings mit einigen Veränderungen.

Wann ist der Wettkampf?

Statt eines zentralen Starttermins können die Läufer zwischen Freitag, 27. November, 13 Uhr, und Sonntag, 6. Dezember, 10 Uhr, auf die Strecke gehen.

Wie wird er durchgeführt?

Gelaufen wird alleine beziehungsweise in Gruppen, die konform zu den dann geltenden Regelungen sind (mutmaßlich bis zu zehn Personen aus zwei verschiedenen Haushalten).

Wo geht es los?

Los geht es am Sportpark Lutterspring in Königslutter, und die Strecke bleibt dieselbe wie in den vergangenen Jahren – inklusive der steilen „Hölle“ als letztem Anstieg.

Weitere Informationen …

… gibt es auf der Website des Ausrichters TSV Lelm unter www.tsvlelm.de oder bei Torsten Dill. Der Organisator kann auch Rückfragen zu Nachmeldungen für den Wettkampf beantworten.