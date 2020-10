Für Piecha/Pohlai öffnet sich doch noch die Tür zum Oberhaus

Sie hatten gehofft, Leistung gebracht, waren dann bitter enttäuscht worden – doch nun besteht bei Petra Piecha und Aurora Pohlai, der zweiten Radpolo-Mannschaft der RSV Frellstedt, doch wieder Hoffnung, am Ende ihres ersten gemeinsamen Jahres direkt den Aufstieg ins Oberhaus zu schaffen. „Weil eine Mannschaft aus der 1. Bundesliga zurückgezogen hat, ist nun plötzlich wieder ein Platz frei geworden“, teilte Piecha am Donnerstag mit.

Das Frellstedter Duo hatte in seiner Premierensaison gleich starke Ergebnisse eingefahren und aufgrund dessen mit dem Aufstieg geliebäugelt. In 13 Spielen verbuchten Piecha/Pohlai elf Siege bei nur einem Unentschieden und einer Niederlage. Zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs führten sie die 2. Bundesliga an – mit drei Zählern Vorsprung auf den Reideburger SV II und die RSG Ginsheim II. Weil die Saison in Folge des Abbruchs aber nicht gewertet wurde, gab es zunächst auch keine sportlichen Auf- und Absteiger.

Nun wird es aber ein Wiedersehen mit den beiden Verfolgern sowie dem RKB Wetzlar II (Tabellensiebter beim Abbruch) geben, denn „es durften sich Mannschaften der 2. Bundesliga melden, die dann eine Aufstiegsrunde um diesen freien Platz in der 1. Bundesliga austragen“, informierte Piecha. Diese ist nun für den 24. Oktober angesetzt worden, Ausrichter ist die RSG Ginsheim.