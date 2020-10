Endlich wieder ein Heimspiel für den TSV Germania Helmstedt in der Schere-Verbandsliga. Am Samstag um 13 Uhr geht es in der Kegelsporthalle (Von-Guericke-Straße 1 in Helmstedt) gegen den AKC Quakenbrück. Zuschauer sind unter Berücksichtigung der zurzeit geltenden Corona-Beschränkungen zugelassen.

Eigentlich sollte der KFH Löningen aus dem Landkreis Cloppenburg bereits vor Wochen in Helmstedt zu Gast sein. Aufgrund des Infektionsgeschehens im Kreis Cloppenburg wurden sportliche Aktivitäten allerdings untersagt. Gleiches galt für den Nachholtermin vor wenigen Tagen. Somit geht es beim ersten Spiel in der heimischen Halle nun ausgerechnet gegen den Tabellenführer aus Quakenbrück. Die Helmstedter werden auf Tabellenrang 6 geführt, haben aber zwei Spiele weniger absolviert als der Großteil der Teams vor dem TSV. Auch die zweite Mannschaft der Germanen ist am Samstag ab 13 Uhr gefordert. Die nach zwei Partien noch punktlosen Helmstedter bekommen es auswärts mit dem SV Union Salzgitter zu tun. Die beiden U18-Spielerinnen Maleen Kraul und Vivien Kuznik sind am Samstag beim zweiten Ausscheidungskegeln auf Bohle-Bahnen in Peine mit dabei. Dort werden die vier Mädchen für die Niedersachsen-Auswahl ermittelt und nominiert, die am 31. Oktober und 1. November beim Deutschlandpokal U18 in Neukloster (Mecklenburg Vorpommern) für ihr Bundesland an den Start gehen werden.

rst