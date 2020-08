Emotionales Comeback: Laura Gläsner wird DM-Vierte

Nach zwei Jahren Zwangspause und zwei Fußoperationen meldete sich Laura Gläsner bei der DM in Braunschweig mit Platz 4 über die 400 Meter Hürden zurück.

Helmstedt/Braunschweig. Die Spitzenathletin des TSV Germania Helmstedt meldet sich mit einer Saisonbestleistung im 800-Meter-Hürden-Finale zurück in Deutschlands Elite.

Die Deutschen Meisterschaften der Leichtathletik 2020 in Braunschweig werden als ganz besondere Titelkämpfe in Zeiten der Corona-Pandemie in die Geschichtsbücher eingehen. Viele Athleten konnten auch unter strengen Hygiene-Regeln Top-Leistungen zeigen. Es war eine DM, wie sie zuvor noch nicht stattgefunden hatte: Meisterschaften mit Maske, auf Abstand, ohne Zuschauer und dann auch noch bei heißen Temperaturen bis zu 37 Grad im Stadion. Einige Helmstedter verfolgten die Wettkämpfe hautnah – als Aktive oder als Helfer.

Da wäre Helmstedts Aushängeschild Laura Gläsner. Sie konnte sich auf ihrer Paradedisziplin, den 400 Meter Hürden, für diese Meisterschaft bei den Frauen qualifizieren. Für die Sportlerin des TSV Germania Helmstedt waren diese Meisterschaften besonders emotional: Nach zwei Jahren Verletzungspause, samt zweier Fußoperationen, und seit Januar 2020 wieder für ihren alten Heimatverein startend, war es für Gläsner eine Freude, endlich wieder dabei sein zu können.

Doch das Comeback nach langer Leidenszeit sollte nicht der einzige Grund zur Freude bleiben: Schon im Vorlauf lief sie mit 58,92 Sekunden eine gute Zeit, mit der sie sich ihr Ziel, das Finale zu erreichen, erfüllte. Im Finallauf steigerte sie dann ihre Saisonbestleistung auf für sie hervorragende 58,09 sek und lief mit einem ganz starken Finish auf Platz 4.

Dieser oft mit dem Zusatz „undankbar“ versehene Rang würde bei manchem Sportler vielleicht für Ärger sorgen – nicht aber bei Laura Gläsner und ihrer Trainerin: Sie lagen sich nach dem Rennen freudestrahlend in den Armen, einen kurzen Moment vergessend, dass sie ja die Abstandsregeln einzuhalten hatten. „Ihr Comeback hat sich in jedem Fall gelohnt. In Laura schlummert großes Potenzial, und wenn sie gesund und verletzungsfrei bleibt, sollte es zukünftig auch noch viel schneller gehen“, ist Cornelia Ulrich überzeugt.

Die Trainerin wandte sich aber auch an die Helfer: „Einen Extra-Dank und großes Lob für die vielen Kampfrichter, die von morgens bis abends bei sengender Hitze einen tollen Job gemacht haben!“ Unter den vielen Offiziellen waren auch einige Helmstedter, die für die reibungslose Durchführung der Meisterschaften sorgten, nämlich Helge Dornfeld (Kampfgericht Kugel und Speer), Kerstin Dornfeld (Bahnrichterin), Melissa Dornfeld (Callroom), Julien Karn (Platzbau), Karsten Krause (TIC und Stellplatz), Katharina Schmidt (Platzbau), Laura Schölecke (Kampfgericht Weit- und Dreisprung), Taleja Schulze (Läuferdienst) und Thorsten Sievert (Schiedsrichter Kugel und Speer).