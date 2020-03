„Allzweckwaffe“ nimmt Abschied vom FC Nordkreis

Es waren sechseinhalb aufregende Jahre für Philipp Flaschel, in denen er beim FC Nordkreis so einiges mitgemacht hatte. Im Winter verließ der 28-Jährige den Fußball-Kreisligisten und wechselte zum SSV Vorsfelde in die Landesliga. „Ich bin im besten Fußball-Alter, möchte mich noch weiterentwickeln...