Pause bis einschließlich 19. April: Reaktionen aus dem Kreis

Die Corona-Pandemie schlug am Donnerstag vollends auf den Handball durch, die gesamte Sportart kommt komplett zum Erliegen. Die Dachverbände – auch der niedersächsische – haben den Spielbetrieb wegen der Coronavirus-Krise ausgesetzt. Der Niedersächsische Handballverband (HVN) lässt seine Amateur-Spielklassen vorerst bis einschließlich 19. April pausieren. Ob die bis dahin ausfallenden Spieltage nachgeholt werden und in letzter Konsequenz die Saison zu Ende gespielt werden kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig ungewiss. Auch über eine mögliche Saisonwertung kann es zum jetzigen Zeitpunkt nur Spekulationen geben.

„Es ist geplant, bis Ostern zu entscheiden, ob die Saison fortgesetzt wird“, lautet das offizielle Statement des HVN, das Geschäftsführer Gerald Glöde und Präsident Stefan Hüdepohl gezeichnet haben. Mehr noch: Die HVN-Funktionäre empfehlen ihren Mitgliedsvereinen in dem Schreiben „dringend“, den Trainingsbetrieb einzustellen.

Wie äußern sich die Verantwortlichen der Helmstedter Handballvereine zur Entscheidung des Verbandes? Wir haben uns umgehört.

René Libbe (Vorsitzender der HG Elm)

In der ersten Stunde nach Bekanntwerden der HVN-Entscheidung schalteten sich die HG-Verantwortlichen zu einer Telefonkonferenz zusammen. Die Kernaussage: „Wir haben allen HG-Mannschaften bis zum 19. April den Trainingsbetrieb untersagt“, erzählt HG-Chef René Libbe. „Wir wollen nicht die Verantwortung dafür tragen, dass sich durch Kontakte in der Sporthalle jemand ansteckt.“

Daniel Reckel (Trainer der Landesliga-Handballer der HG Elm)

„Als die Entscheidung gefallen war, glühten bei uns die Telefondrähte und explodierte die

WhatsApp-Gruppe“, erzählt Daniel Reckel. „Aus Sportlersicht blutet einem das Herz, aufgrund der gesellschaftlichen Verantwortung ist es aber wohl wichtig und richtig, diesen Cut zu machen.“ Eine Frage bleibt indes, sagt Reckel, der mit seiner HG als Landesliga-Spitzenreiter beste Aussichten auf den Verbandsliga-Aufstieg hat: „Drückt man den Reset-Knopf und sagt: Die Saison hat es nicht gegeben? Oder friert man die Ergebnisse ein und wertet die Saison nach jetzigem Stand? Mein Sportlerherz wünscht sich, dass am Ende versucht wird, noch sportliche Entscheidungen zu treffen. Zeitlich könnte man das noch schaffen.“

Heiko Böhm (Trainer des Verbandsligisten HSV Warberg/Lelm)

Er könne die Entscheidung des Verbandes durchaus nachvollziehen, sagt Warbergs Trainer Heiko Böhm. „Wir alle haben eine gewissen Verantwortung, auch gegenüber unseren Familien.“ Nun eine rund sechswöchige komplette Spielpause einzulegen, sei, so Böhm, „schwierig“, denn „danach einen Kaltstart ohne Training hinzulegen – das geht nicht“. Laut Spielordnung sei es möglich, die Saison bis zum 30. Juni auszudehnen, sagt Böhm. Er sei gespannt, wie der Verband entscheiden wird, auch in Sachen Aufstiegs- und Abstiegsregelungen. Eines stehe in seinen Überlegungen indes über allem, betont der HSV-Trainer: „Die Gesundheit geht vor – ganz klar.“

Markus Kopp (Spielertrainer des Oberligisten HF Helmstedt-Büddenstedt)

„Die Gesundheit aller Sportler geht vor“, sagt auch Markus Kopp. „Ich finde gut, dass man jetzt konsequent handelt.“ Gespannt sei er, wie der Verband verfahren werde, um sportliche Saisonentscheidungen zu treffen. Wie es für seine Mannschaft in den nächsten fünf bis sechs Wochen weitergeht? Alles ist offen. „Wenn auch die Hallen geschlossen werden, wäre das der Super-GAU“, sagt Kopp. Die HF trainieren teils in Magdeburg, teils in Helmstedt.

Klar ist: Die Mannschaftsfahrt der HF nach Mallorca ist fast hinfällig. Vom 8. bis 12. Mai sollte es auf die Balearen-Insel gehen. Womöglich müssen die HF dann noch sportliche Wettkämpfe bestreiten. Kopp weiß: „Viele Hotels auf Malle machen wohl ohnehin erst im Juni auf, weil es wegen Corona schon viele Stornos gab.“

Kai-Olaf Reinemann (Trainer des Landesligisten VfL Lehre)

Kai-Olaf Reinemann hält die Entscheidung, die Saison auszusetzen, zudem soziale, sportliche und gesellschaftliche Kontakte einzudämmen, für richtig. „Das ist der Wunsch der Bundesregierung, und ich finde, man sollte sich daran halten“, betont der VfL-Trainer. „Wir tragen nicht nur die sportliche, sondern vor allem eine soziale Verantwortung mit.“ Für ihn sei die Saison gelaufen, sagt Reinemann. „Man sollte die Ergebnisse so nehmen, wie sie im Moment sind.“ In Einzel- oder Härtefällen bei Auf- und Abstiegsfragen vertraue er auf sinnvolle Entscheidungen der Verbandsfunktionäre.

Der Trainingsbetrieb der Lehrschen sei vom Verein abgesagt worden, erzählt Reinemann weiter. „Daran halten wir uns.“ Er glaube, dass seine Spieler „eigenverantwortlich laufen gehen“, um sich einigermaßen fit zu halten.