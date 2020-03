Helmstedt hofft auf einen Coup gegen Nienburg

So ärgerlich die eigene 24:32-Niederlage beim Lehrter SV auch war – so wirklich als Verlierer des vergangenen Spieltags mussten sich die Oberliga-Handballer der HF Helmstedt-Büddenstedt nicht fühlen. Fünf von sechs Teams, die in der Tabelle noch hinter den HF stehen, verloren ihre Spiele ebenfalls....