TVB Schöningen zu Gast – „das wird eine Herausforderung“

Noch immer wird darauf gewartet, dass die ersten Pflichtspiele auf Kreisebene in diesem Jahr über die Bühne gehen können. In der 1. Fußball-Kreisklasse werden am Sonntag vier neue Versuche gestartet: Wie viele Spiele davon allerdings auch angehen werden, bleibt abzuwarten. SG Rottorf/Viktoria...