Essenrode II verbessert seine Ausgangslage

Zum Rückrundenauftakt der Faustball-Verbandsliga Niedersachsen Süd richtete der TuS Essenrode den fünften Spieltag in der heimischen Sporthalle in Lehre aus. In der „Rosine“ traten die beiden Essenroder Teams und der TSV Schwiegershausen gegeneinander an. Bei einem Spieltag auf hohem spielerischem...