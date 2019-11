5:0! Die FSV Schöningen macht das Dutzend voll

Das Dutzend ist voll: Spitzenreiter FSV Schöningen hat am Samstag vor eigenem Publikum mit dem 5:0 (3:0)-Erfolg über den MTV Salzdahlum den zwölften Sieg in Folge in der Fußball-Bezirksliga 2 eingefahren und damit seine Ausnahmestellung untermauert. Keine drei Minuten waren gespielt, da war Chris...