„Gebrauchter Sonntag“ für die SpVg

Wechsel an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga: Der FC Nordkreis nutzte die Gunst der Stunde und zog durch einen 3:1-Sieg in Schöningen am FC Türk Gücü vorbei, dessen Partie beim TSV Barmke ausfiel. STV Holzland – FC Vatan Spor Königslutter 9:0 (5:0). Tore: 1:0 Vogel (12.), 2:0...