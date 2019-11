HF Helmstedt-Büddenstedt stehen unter Zugzwang

Die jüngste Ergebnis-Delle sorgt für Druck: Wenn Handball-Oberligist HF Helmstedt-Büddenstedt am Sonntag (16 Uhr) in der Helmstedter Julianum-Sporthalle die TSV Burgdorf III empfängt, dann ist ein Sieg Pflicht. Nach vier Sieglos-Spielen in Folge (1:7 Punkte) sind die Handballfreunde in der Tabelle...