FC Heeseberg: Im Derby „nicht ins offene Messer laufen“

250 Zuschauer sorgten beim 4:2-Sieg des FC Heeseberg gegen Spitzenreiter TSG Bad Harzburg für eine grandiose Kulisse. Am Sonntag (14 Uhr) dürfte diese aber noch mal getoppt werden. Denn dann ist die SG Roklum/Winnigstedt zu Gast in Gevensleben – und beim Nachbarschaftsderby in der...