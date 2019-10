Körner-Konsierke fordert mehr Abgezocktheit vor dem Tor

Kampfstärke werden Tim Schulze (in Rot, hier in der Partie gegen Vordorf) und die SV Lauingen Bornum sicherlich auch in Calberlah beweisen müssen.

Lauingen Bornum. Fußball-Bezirksliga 1: Die SV Lauingen Bornum tritt am Mittwochabend zum Nachholspiel in Calberlah an.

Dritter Anlauf für die Partie zwischen dem SV GW Calberlah und der SV Lauingen Bornum: Zweimal war das Fußball-Bezirksliga-Spiel bereits verlegt worden, am Mittwochabend (19.15 Uhr) wird das Duell am Barndamm aber definitiv stattfinden.

Den ersten Termin hatten die Calberlaher von Sonntag, 15. September, auf den folgenden Mittwoch verschoben. Da die Gäste unter der Woche aber arbeits- und verletzungsbedingt ohne ihre drei Torhüter hätten auskommen müssen, fragten sie bei den Grün-Weißen wegen einer erneuten Verlegung an – und die sagten sofort zu.

Die Favoritenrolle, da ist sich Lauingen Bornums Trainer Lars Körner-Konsierke sicher, liegt klar aufseiten der Gastgeber – auch wenn diese am vergangenen Spieltag ihre erste Saisonniederlage hinnehmen mussten (0:2 bei der SV Gifhorn). „Calberlah ist für mich einer der Aufstiegsfavoriten und viel zu gefestigt, als dass sie diese Pleite aus der Bahn werfen würde“, betont der SVLB-Coach.

Verzichten muss er auf Henrik Kreutzfeldt, der in der Schlussphase der Partie gegen den TSV Vordorf (1:2) die gelb-rote Karte sah und in den kommenden vier bis fünf Wochen obendrein aufgrund von Adduktorenproblemen aussetzen wird. „Er ist ein extrem starker Defensivspieler und wird uns fehlen“, sagt Körner-Konsierke, „mit André Thielecke und Ole Brickmann haben wir aber zwei hervorragende Innenverteidiger. Auch Magnus Müller hat mit Lauingen früher jahrelang in der Bezirksliga gespielt, sodass sich unsere Kaderbreite in diesem Bereich auszahlt.“

Im Vergleich zur ärgerlichen Niederlage gegen Vordorf, als die SV in den letzten 15 Minuten Chancen am Fließband vergab, fordert der Coach für die anstehende Aufgabe mehr Abgezocktheit vor dem Tor: „Wenn wir einen Punkt mitnehmen könnten, wäre ich zufrieden.“