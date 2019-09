HG-Handballer empfangen Absteiger Geismar

„Die Erleichterung ist groß, die Stimmung sehr gut“, sagt Daniel Reckel, Trainer der HG Elm, mit Blick auf den gelungenen Saisonstart seiner Handballer in der Landesliga. Mit 38:30 hatte sich die HG in Edemissen behauptet. An diesem Sonntag soll nun im ersten Heimspiel möglichst der zweite...