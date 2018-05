Goldene Schleife für Antonia Fulst

Königslutter Vielseitigkeitsreiterin Antonia Fulst und Pony Phara waren beim ersten Qualifikationsturnier für die Verdener Cross Trophy am Start. Dort wurde das Duo vom RFV Königslutter in einem starken Feld von 41 Teilnehmern im Gelände Fünfter mit der Wertnote 7,6. In der Gesamtwertung (Dressur WN 6,8;...