Seminar zur Datenschutzgrundverordnung

Jürgen Nitsche, Vorsitzender des Kreissportbundes (KSB) Helmstedt, weist die Sportvereine und -verbände auf eine wichtige Neuerung hin, die mit der am 25. Mai in Kraft tretenden EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) einhergeht. Deren Ziel ist es, die Persönlichkeitsrechte der Menschen in der EU...