Eine Revanche – gegen den Trend

Am Sonntag wollen die Bezirksliga-Fußballer der FSV Schöningen gegen den TSV Sickte nicht nur ihren Negativ-Trend stoppen – vier Niederlagen in Folge gab es in der jungen FSV-Geschichte noch nie –, sondern sich auch für die 3:6 (0:3)-Niederlage vor knapp zwei Wochen in Sickte revanchieren. Der...