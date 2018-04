Drei Duos kämpfen um den Pokal

Frellstedt. Ein sportlicher Höhepunkt steht den U13-Radpolo-Duos der RSV Frellstedt bevor. Die drei Schülerinnen-Teams treten am heutigen Samstag von 13 Uhr an in Obernfeld (Landkreis Göttingen) zum Finale im Niedersachsenpokal an. Zunächst wird in zwei...