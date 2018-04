„Grottenschlechter“ FC verliert 0:4

Es gab nichts zu holen in den Nachholspielen: Sowohl der FC Schunter (0:4 gegen Platendorf) als auch der STV Holzland (2:3 in Hehlingen) mussten in der Fußball-Bezirksliga 1 Niederlagen einstecken. FC Schunter – TuS Neudorf-Platendorf 0:4 (0:2). ...