Evers-Doppelpack zum FSV-Sieg

Nur etwa 70 Zuschauer sahen am Samstagnachmittag den schwer erkämpften 2:1 (0:1)-Heimsieg der FSV Schöningen gegen den SV Kralenriede in der Fußball-Bezirksliga 2. In den ersten 45 Minuten sah es noch nach einem Erfolg der Gäste aus Braunschweigs Norden aus: Die Elf...