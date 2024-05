Meinersen. Die Rot-Weißen bringen einen schmelzenden Vorsprung ins Ziel und verbuchen drei ganz wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg.

Die Lage im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga spitzt sich wenige Wochen vor Saisonende immer weiter zu. Zahlreiche Teams sind noch nicht gesichert, umso wichtiger sind da drei Punkte in einem direkten Duell – und genau die fuhr die SV Meinersen am Sonntag gegen den SV Blau-Weiß Rühen ein. Die Rot-Weißen brachten einen am Ende nur noch knappen Vorsprung ins Ziel und gewannen 4:3 (3:1).

Der Start der Gastgeber war einer nach Maß. Nach einer Standardsituation stand Kapitän Abdul Ahmi goldrichtig und traf zum 1:0, Mitte des ersten Durchgangs erhöhten Jannik Langner und Luke Malkowsky. Weil Torben Biering für die Blau-Weißen erfolgreich war, stand es nach dem ersten Durchgang „nur“ 3:1. „Da müssen wir deutlicher führen“, betonte SVM-Trainer Ron Glindemann. Das 4:1 durch Divan Özel zehn Minuten vor Schluss war die vermeintliche Entscheidung.

Meinersen macht den Sack nicht zu, holt aber drei wichtige Punkte

„Wir haben unsere Konter nicht so ausgespielt, wie wir sollten“, monierte Glindemann. Rühen kam mit zwei Treffern tatsächlich noch einmal zurück und sorgte für kollektives Zittern bei den Kickern von der Oker. Die hatten nach dem Abpfiff dann aber doch großen Grund zur Freude. „Wir müssen den Sack eher zumachen, das spielt aber keine Rolle. Wir sind überglücklich über die drei Punkte. Die waren das Ziel, das haben wir erreicht“, bilanzierte Glindemann.

Mit Blick auf die Tabellenkonstellation – Meinersen springt auf Rang 8 – seien diese Zähler schlichtweg „goldwert“, brachte es Meinersens Coach auf den Punkt.

Tore: 1:0 Ahmi (5.), 2:0 Langner (25.), 3:0 Malkowsky (30.), 3:1 Biering (39.), 4:1 Özel (80.), 4:2 Jennerich (82.), 4:3 Weidig (87.).