Isenbüttel. Der MTV hat nach dem 0:2 gegen die Oberliga-Reserve des SSV keine Chance mehr auf Platz 3. Groß Oesingen auch rechnerisch abgestiegen.

Nach dem Rückzug des SV Barnstorf steht nun auch der erste sportliche Absteiger aus der Fußball-Bezirksliga fest. Der SV Groß Oesingen ist nach dem 2:2 bei der SV Gifhorn auch rechnerisch nicht mehr zu retten und steigt nach zwei Jahren wieder in die Kreisliga ab. Sorgen dieser Art hat der MTV Isenbüttel nicht, Grund zum Jubeln gab es am Sonntag aber auch nicht...

MTV Isenbüttel – SSV Vorsfelde 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Mokry (31.), 0:2 Schmidt (50.).

Es dürfte für die Isenbütteler fast schon ungewohnt gewesen sein, unter der Woche nicht gefordert zu sein. „Wir waren der Meinung, dass diese Woche reicht, um die Akkus wieder aufzuladen und konkurrenzfähig zu sein“, sagte MTV-Trainer Marco Ament. Auf Augenhöhe war seine Mannschaft mit dem Tabellendritten allerdings nicht. „Es gibt Spiele, nach denen man sich eingestehen muss, dass man verdient verloren hat. Heute war so eins“, räumte Ament ein.

Die Vorsfelder, die vor der Partie noch eine theoretische Chance auf den Titel hatten, setzten sich bei den Hehlenriedern durch die Treffer von Marcel-Luis Mokry und Lennart Schmidt durch. „Der Gegner war uns in vielen Belangen überlegen. Die Vorsfelder hatten die bessere Spielanlage, haben weniger Fehler gemacht und waren dynamischer. Dann geht so eine 0:2-Niederlage in Ordnung, der Sieg für Vorsfelde ist hochverdient“, erkannte Ament an.

SV Gifhorn – SV Groß Oesingen 2:2 (1:2). Tore: 0:1 Seidel (5.), 0:2 Hardeland (30.), 1:2 Hashagen (42.), 2:2 Carollo (56.).

Die Gäste stemmten sich gegen den drohenden Abstieg und führten auf der Eyßelheide mit 2:0. Die Gifhorner wollten die dritte Niederlage am Stück aber nicht so einfach hinnehmen und behielten immerhin einen Punkt in der Mühlenstadt. Groß Oesingen ist damit abgestiegen, auch ein Sieg hätte aufgrund des Erfolges des WSV Wendschott beim TSV Hehlingen (1:0) aber nicht mehr geholfen.

Der bringt viel mehr den FC Schwülper in Not, der am Freitag (18 Uhr) beim SV Grün-Weiß Calberlah aufgrund von fünf Punkten Rückstand auf den WSV fast schon zum Siegen verdammt ist.

FC Brome – SV Reislingen-Neuhaus 5:1 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 M. Chaaban (33., 39.), 3:0 Schmidt (47.), 4:0 Haase (70.), 5:0 Svetlik (74.), 5:1 Lettau (86.).