Bleckenstedt. Im direkten Duell verpassen es die Kästorfer an den Germanen in der Tabelle vorbeizuziehen. Zweimalige Führung reicht nicht zum Sieg.

Fußball-Landesligist SSV Kästorf hat es im direkten Duell verpasst, am FC Germania Bleckenstedt vorbeizuziehen. Beim 2:2 (1:0) hatte der SSV zweimal in Front gelegen und kurz vor Schluss den Ausgleich kassiert.

Das Spiel versprach in der Anfangsphase der ersten Halbzeit viel, schließlich gingen die Gäste durch einen 18-Meter-Schuss von Adrian Zeqiri, den Germania-Schlussmann Cedrik Jachmann komplett falsch einschätzte, bereits nach zwei Minuten in Führung. Allerdings tat dieser Treffer der Partie gar nicht gut, denn fortan spielte sich das Geschehen zwischen und nicht in beiden Strafräumen ab. Zwei nennenswerte Chancen gab es in Hälfte 1 lediglich noch. Doch sowohl Kästorfs Leander Petry (45.) als auch zuvor Bleckenstedts Rico Frank (33.) vergaben.

Auch die zweite Hälfte begann mit einem frühen Tor – diesmal für die Gastgeber. Lamin Jatta traf nach einer Ecke per Kopf zum Ausgleich (52.). Ebenfalls eine Ecke führte zehn Minuten später zur erneuten SSV-Führung. Mehmet Hajdaraj hielt nach der Hereingabe von Dimitrios Tsampasis den Fuß rein und verlängerte den Ball aus kurzer Distanz ins hintere Toreck.

Dann beruhigte sich die Partie wieder und wurde erst wieder in der Schlussphase turbulent. Zunächst markierte Bleckenstedts Stephane Dieupeu per Seitfallzieher das 2:2 (87.). Im Anschluss mussten die Kästorfer sogar noch um den einen Punkt bangen. Doch sowohl Thomas Reiswich (89.) als auch Tahir Darboe (90.+3) nutzten ihre guten Chancen nicht. „Der Punktgewinn fühlt sich gut an“, sagte SSV-Trainer Heinz-Günter Scheil. „Bei uns haben fünf Mann gefehlt, dennoch haben wir einer Mannschaft, die in der Tabelle nach oben gehört, einen super Fight geliefert.“

Tore: 0:1 Zeqiri (2.), 1:1 Latta (52.), 1:2 Hajdaraj (62.), 2:2 Dieupeu (87.).